為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    擁60房欠稅542萬 渡假村遭法拍4戶

    2025/07/04 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕苗栗四十四歲林姓男子從事投資業，房產遍布全台，宜蘭就坐擁超過六十戶，卻長期積欠房屋、地價稅，累積六一九筆、五四二萬元，被宜蘭縣政府財政稅務局列為欠稅王，名下「蘭陽觀海渡假村」有十戶遭法拍，經降價連三拍後，吸引逾五十人搶標，最後拍定四戶總價六二九萬餘元。

    林男多年前捲入違法吸金投資案，案件仍在司法審理，當年他將賺來資金轉投資房地產，選定「蘭陽觀海渡假村」購入六十多戶，但卻不繳納稅款，法務部行政執行署宜蘭分署二○二一年起陸續收案催繳，今年強制執行法拍。

    宜蘭分署選定「蘭陽觀海渡假村」其中十戶法拍，每戶約十至廿坪不等，今年五月首拍時，每坪底價廿萬元上下，但因周邊房價每坪僅十多萬元，競標者觀望。六月二拍降至每坪約十三萬至十六萬元，競標者仍不進場。

    直至七月第三拍，每坪降到十一萬至十三萬，吸引超過五十人搶標。十戶共分十標拍賣，僅拍四標總金額就多達六二九萬元，因超過欠稅款項已足夠償還追繳金額，剩餘六戶不再拍賣，讓不少人直呼「可惜！」

    宜蘭陳姓房仲指出，蘭陽觀海渡假村屋齡已廿八年，但因靠海加上十四層樓高，可遠眺壯闊海景及龜山島，深受外地客喜愛，部分戶數雖會看到墓園，無禁忌者還是會進場，近六個月平均實價登錄每坪十二萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播