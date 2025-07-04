擁60房欠稅542萬 渡假村遭法拍4戶

2025/07/04 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕苗栗四十四歲林姓男子從事投資業，房產遍布全台，宜蘭就坐擁超過六十戶，卻長期積欠房屋、地價稅，累積六一九筆、五四二萬元，被宜蘭縣政府財政稅務局列為欠稅王，名下「蘭陽觀海渡假村」有十戶遭法拍，經降價連三拍後，吸引逾五十人搶標，最後拍定四戶總價六二九萬餘元。

林男多年前捲入違法吸金投資案，案件仍在司法審理，當年他將賺來資金轉投資房地產，選定「蘭陽觀海渡假村」購入六十多戶，但卻不繳納稅款，法務部行政執行署宜蘭分署二○二一年起陸續收案催繳，今年強制執行法拍。

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宜蘭分署選定「蘭陽觀海渡假村」其中十戶法拍，每戶約十至廿坪不等，今年五月首拍時，每坪底價廿萬元上下，但因周邊房價每坪僅十多萬元，競標者觀望。六月二拍降至每坪約十三萬至十六萬元，競標者仍不進場。

直至七月第三拍，每坪降到十一萬至十三萬，吸引超過五十人搶標。十戶共分十標拍賣，僅拍四標總金額就多達六二九萬元，因超過欠稅款項已足夠償還追繳金額，剩餘六戶不再拍賣，讓不少人直呼「可惜！」

宜蘭陳姓房仲指出，蘭陽觀海渡假村屋齡已廿八年，但因靠海加上十四層樓高，可遠眺壯闊海景及龜山島，深受外地客喜愛，部分戶數雖會看到墓園，無禁忌者還是會進場，近六個月平均實價登錄每坪十二萬元。

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