7/5海槽大地震？ 宜蘭辦災害應變推演

七月五日「末日預言」前夕，宜蘭舉行大規模震災推演。（宜蘭縣消防局提供）

2025/07/04 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕隨著七月五日「末日預言」逼近，加上日本九州鹿兒島外海連震破九百次，外界擔憂影響台灣，宜蘭甚至首當其衝。宜蘭縣災害應變中心昨舉行兵棋推演，中央及學界均派人與會，提前做好緊急災害應變準備。

日本知名預言漫畫家龍樹諒在著作《我所看見的未來》，透露七月五日將發生南海海槽大地震，隨著時間點逼近，近來鹿兒島又地震頻發，引發外界擔憂預言應驗。

請繼續往下閱讀...

宜蘭昨舉行「一一四年國家防災日大規模震災救災動員演練宜蘭縣桌上型兵棋推演」，內政部消防署、行政院災害防救辦公室，銘傳大學、國家災害防救科技中心，以及台南市政府消防局等都派人與會。

演練主要因應近來地震頻繁，世界各國熱議海嘯災害影響，因此以琉球海溝錯動，造成規模八．五強震，並引發海嘯侵襲宜蘭等情境進行推演，並採「HSEEP美國國土安全演習與評估計畫」方式進行，有別以往腳本式推演，考驗推演機關的因應機制，更符合災時實際情境、辨識風險，並針對風險予以管理。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，推演包括海嘯疏散與撤離、救災人力及資源支援、臨時醫療站設置、物資後勤補給、收容安置中心運作、支援部隊集結點建立，及災後通訊中斷的災情查報等議題，未來均會納入災害防救計畫及相關規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法