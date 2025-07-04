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    首頁　>　生活

    特別費支用涉己 恐觸犯貪污罪

    2025/07/04 05:30

    記者王峻祺／專題報導

    特別費其實擺明就是給首長做公關、人情用，主計單位對於支用認定一般從寬，但若涉己私吞恐觸犯貪污治罪條例；前總統馬英九曾涉入特別費案遭起訴，最終雖判無罪仍引發爭議。前陣子則有台中市地政局長吳存金，疑涉不當使用特別費遭檢調追查；特別費報支使用範圍，常受到各界關注及檢視。

    台北市政府政風處還祭出特別費使用懶人包，除清楚寫明需符合用途，報支時還應取得支出憑證並註明用途，並提醒切勿不實核銷；報支特別費應本誠信原則，對所提出單據的支出事實都要真實負責，勿以不符使用範圍或虛假不實的單據核銷特別費，以免衍生疑慮或觸法。

    法界人士也提及，特別費使用原則尊重首長認定，其實非常寬鬆，但基本底線就是不能私用，比如用來支付家人的飲宴住宿，或是無實際因公支出，卻屢次製作及登載不實聚餐或消費內容的憑證核銷；採購禮品也要利益迴避，避免違反公職人員利益衝突迴避法，與關係人交易。

    法界人士補充，特別費若私吞，輕則觸犯侵占職務上持有之非公用財物罪，重則以侵占公有財物罪論處，本刑十年起跳，最重無期徒刑，或可依貪污罪之公務員利用職務上機會詐取財物罪偵辦，本刑七年起跳，外加論處行使登載不實公文書罪，不可輕忽。

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