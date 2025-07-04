《宜蘭》首長特別費差距 與人口數不成比例

鄉鎮市首長特別費常用於購買各式致意花盆。（資料照）

2025/07/04 05:30

宜蘭市9.5萬人市長特別費只比未滿5萬人的大同、南澳多1千元

記者王峻祺／專題報導

中央針對各級政府機關編列特別費，方便首長用於「紅白帖」、「餽贈」、「犒賞」及「招待外賓或員工」；以鄉鎮市長為例，每月列支最高僅二萬七百元，光是紅白帖就不夠用；多數首長只能自掏腰包，長期累計下來，成為一筆龐大的負擔開銷。

請繼續往下閱讀...

編列基準人口數級距大 費用差距小

行政院主計總處訂定特別費使用規範，用途有三：一是婚喪喜慶等支出。二是對本機關及所屬機關人員獎賞、慰勞及餐敘等支出。三是對外部機關、民間團體與有關人士等之招待、餽贈及慰問等。

根據「鄉鎮市總預算共同費用編列基準」，鄉鎮市長特別費每月列支標準範圍，以人口數多寡為級距，廿萬人以上者每月二萬七百元；十萬人以上未滿廿萬人者，每月一萬九千七百元；五萬人以上未滿十萬人者，每月一萬八千七百元；未滿五萬人者，每月一萬七千七百元。

盼能在現有基礎上 再按人頭增編

宜蘭市是宜蘭縣人口最多的鄉鎮市，約九萬五千人，每月市長特別費落在一萬八千七百元；比未滿五萬人的大同、南澳鄉僅多一千元；市長陳美玲說，兩相比較，需要服務的民眾相差四萬人以上，但特別費只多一千元，她建議在現有基礎上再按人頭增編，比較公平。

陳美玲坦言，光是每月包出的婚喪喜慶禮金，特別費就不夠用，很難做到「公平分配」，是許多首長苦惱的問題，此外還有額外的機關人員獎賞、慰勞或餐敘，以及訪賓支出，費用相當可觀，不足部分只能自行支付。

宜蘭市一年僅廿二萬四千四百元特別費，全數用於九萬五千名市民身上，平均每人僅分配到二．三六元；由於計列基準為人口數，在級距大、費用差距小情況下，造成許多首長難以公平分配資源。

鄉鎮市首長特別費常用於民眾喜宴禮金上。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法