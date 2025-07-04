人本控 2狼教練判刑仍任教 荒謬至極

新竹縣政府表示，經查黃姓教練曾在6所學校任教過，有1名學生遭性騷擾屬實。（記者廖雪茹攝）

2025/07/04 05:30

立委籲建立不適任教練查詢系統 教育部：暫無法源依據

〔記者李文馨、廖雪茹／綜合報導〕人本教育基金會昨偕同立委與受害者家長召開記者會，指新竹縣一名黃姓教練曾對七位學生犯猥褻罪，但縣府未說明有無普查過其過去任職學校，且該名教練在民間場館任職，觸及兒少可能更多。立委張雅琳主張應建置不適任教練查詢系統，教育部回應，因涉及個資，目前沒有法律依據，未來朝修正國民體育法方式明定。新竹縣政府表示，黃姓教練曾在六校任教過，查出有一名學生遭性騷擾屬實。

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竹縣調查6校︰黃姓教練性騷1生

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，黃姓教練過去至少對七位學生犯猥褻罪、權勢性騷擾罪，已由高等法院判決在案；但黃不只在四所以上學校任職，也擔任過至少四間民間館場的教練，可能藉此接觸更多學生。

此外，馮喬蘭指出，花蓮也有一名李姓教練，二○一八年曾對未滿十四歲的學生性交、猥褻遭判刑，學校已將其解聘且終身不得擔任教育人員，李卻仍在民間俱樂部擔任總教練；李去年四月被撤銷運動教練執照，但同年花蓮縣長盃羽球錦標賽上仍列為教練，今年五月甚至帶團赴日比賽，縣府還發新聞稿大力讚揚，荒謬至極。

「這不是漏洞，而是破口。」張雅琳說，應建制「不適任教練查詢系統」，並將兒少工作證納入國民體育法中，確保指導兒少運動的教練都接受過保護訓練。

教育部體育署副組長戴琬琳回應，上述兩案目前均撤銷教練證且終身不得聘用，已將註銷教練證的名單函知給地方政府，並轉知學校、體育場館等；不適任名單查詢涉及個資，現階段各個單位可從教練證查詢系統，查詢聘僱對象是否具備合格教練資格。

新竹縣政府教育局表示，去年四月二日學校知悉此事件後，進行校安通報及社政通報，當天立即停聘該名教練，教育局總計清查七校，確認他曾在其中六所學校任職，普查不分男女都確實辦理，一名學生性騷擾屬實。

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