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    「永興樂」傳承130年 皮影戲館推特展

    「永興樂皮影劇團」第四代張新國（左）以紮實的技藝為本，扎根校園，發展跨界合作，同時走入世界舞台。（高史博提供）

    「永興樂皮影劇團」第四代張新國（左）以紮實的技藝為本，扎根校園，發展跨界合作，同時走入世界舞台。（高史博提供）

    2025/07/04 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄在地永興樂皮影劇團成立至今約一百卅年，五代作戲人的創新與堅持，讓傳承不輟，高雄市皮影戲館推出《偶的快樂就是這麼簡單─永興樂皮影劇團特展》，內容聚焦永興樂的家族故事、演師個人作戲歷程。

    過去沒有電視、電影的年代，看皮影戲是最受歡迎的娛樂，台灣皮影戲發展已有三百年歷史，高雄的彌陀區曾是發展重鎮，因而有「皮影戲窟」之稱。一八九○年代，演師張利在彌陀庄草創皮影劇團，隨後，張晚於一九二六年成立「永興樂皮影劇團」，期望接班人永遠高興快樂地傳承。

    劇團在第三代張做、張歲兄弟，第四代張新國、張英嬌兄妹，迄今第五代張信鴻的接力傳承之下，以紮實的技藝為本，發展跨界合作，同時走入世界舞台，十六年前由高市府登錄為「高雄市皮影戲保存者」。

    永興樂特展加入戲台的設計更顯張力，依主題分為「快樂作戲」、「作戲全人」、「交流傳承」三大展區。除了說明創團沿革，引領觀眾進入張新國、張英嬌、張信鴻三位演師的皮影世界，瞭解演師們作戲與生活共存的挑戰。

    作為台灣少數現存持續演出的傳統皮影戲團，永興樂特別提供歷史照片、文件、聲音影像等資料，並精選劇團五代演師的珍藏作品。

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