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    首頁　>　生活

    高捷上半年日均運量成長 逾19萬人次

    2025/07/04 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運今年上半年每日平均運量達十九萬兩千餘人次，較去年同期增加八．八％，運量前五站仍是老面孔，特別的是擁有動漫街的R11高雄車站站運量漲十五％是前五站最多，打敗R14巨蛋站穩坐高雄捷運第二。

    高雄捷運岡山路竹延伸線RK1岡山車站站去年六月卅日通車後，紅、橘兩線全長共四十四．一六公里，連同岡山車站站在內、共卅九站。

    高捷統計，今年上半年度平均日運量為十九萬兩千五百餘人次，較去年上半年十七萬六千九百餘人次，增加一萬五千五百餘人次，增幅約為八．八％。

    高捷進一步指出，今年上半年日均運量前五名車站與去年上半年名單都一樣，只是二、三名對調；去年上半年原排第三的R11高雄車站，上半年運量贏過R14巨蛋站躍升第二，巨蛋站被擠到第三，冠軍仍是高雄三鐵共構的R16左營站，上半年日均運量達一萬九千餘人次。

    今年上半年前五名車站分別為R16左營、R11高雄車站、R14巨蛋、R8三多商圈、O5美麗島，尤其R11高雄車站則是唯一成長超過十％的車站，研判是與台鐵高雄車站轉乘、台鐵雲朵天棚與高捷動漫街的人氣加持。

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