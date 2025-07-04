高雄車站公共藝術 大時鐘「看時間」

台鐵高雄車站公共藝術的「看時間」裝設中，預計七月中旬完成、八月中旬啟用。（記者王榮祥攝）

2025/07/04 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵新打造的高雄車站南側圓形廣場近期出現一座「大時鐘」，吸引過往乘客目光；鐵道局南部工程分局介紹大鐘是六大公共藝術作品中的「看時間」，預計七月中旬完成、八月中旬啟用。

8月中啟用 不怕日曬雨淋

鐵道局六月起同步啟動高雄車站六大裝置藝術裝設計畫，包括「聽蒸氣」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」，打造高雄車站共感空間。六大裝置藝術近期陸續完成，僅剩位於地下一層南側圓形廣場的「看時間」的圍籬仍在，但已可清楚看到「大鐘」樣貌，吸引過往乘客目光。

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鐵道局說明，「看時間」外觀為一座大型時鐘，是由玻璃纖維強化塑膠、LED面板及鋼結構等材質打造成的電子天文鐘，寬約四○五公分、高約三七○公分。

鐘面顯示星空、天空景象

「看時間」除了顯示當下的時間，未來在每一天的特定時刻，鐘面會顯示出星空和天空景象，無論是在車站地面層或地下層，候車乘客都能看到夜空中飄過的雲朵和閃爍的星星，體現高雄這座海洋城市的特色及科技精髓。

但包括台鐵員工、部分乘客都注意到，這座大時鐘位處南側天棚的大洞下方，每天長時間被太陽狂曬，下雨時也會直接淋雨，擔心裝置藝術面對極端氣候恐提早報銷；鐵道局則強調，這座大時鐘是戶外型的、不受影響。

在高雄車站搭捷運的林先生表示，印象中早期許多台鐵火車站前都會有個大時鐘讓乘客看時間，也是許多遊客拍照紀念的背景，他覺得高雄車站前的大時鐘很有科技感，相信未來也會是許多人照片主題。

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