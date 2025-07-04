《高雄》酷暑等紅燈大「烤」驗 七月起號誌時制重整

夏日熱浪來襲，騎士騎到行道樹樹蔭下停等紅燈。（記者黃良傑攝）

2025/07/04 05:30

機車通行量大的區域推行 上午9點起至下午4點 縮短路口亮燈週期

記者黃良傑／專題報導

高雄夏日高溫燠熱，氣溫動輒飆到卅七、卅八度，因市區部分紅綠燈未連貫，機車騎士在豔陽下長時間等候紅燈，猶如「烤」驗，紛紛躲樹下、橋蔭，甚至逆向「高雄式左轉」，交通局為提升通行舒適度與交通效率，七月起在機車通行量大的區域推出「號誌時制重整計畫」，縮短路口亮燈週期。

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高雄市區主要道路筆直又寬敞，但部分路口的紅綠燈未連貫，不僅影響車流順暢，在酷熱的豔陽下等候紅燈，易使騎士不耐久候，進而增加機車「高雄式左轉」違規，反而提高事故的風險，朝野議員都曾質詢關心號誌不連貫的問題，要求市府盡速改善。

依照時段與車流特性滾動式調整

針對號誌不連貫的問題，交通局近期推動「號誌時制重整計畫」，交通局副局長劉建邦指出，將優先針對市區重要幹道如中山路—博愛路、三多路、五福路等幹道路段，將依照時段與車流特性滾動式調整，確保幹道暢通與整體路網運作，透過調整號誌週期秒數，縮短支道的紅燈等候時間，減少騎士等紅燈的曝曬時間。

主幹道紅燈原需等150秒 砍半變75秒

交通局智慧運輸中心許乃文主任指出，上午九點起至下午四點，是夏天曝曬最嚴重的時段，主幹道紅燈原需等一五○秒將大幅縮短為七十五秒，周邊的支道道最長等候七十五秒紅燈，次支道的紅燈可再縮短，最常只需等候卅三秒，透過號誌秒數調整兼顧通行效率。

至於國道一號的左楠路、中正與建國交流道周邊卅六處壅塞路口，也完成智慧號誌設置，系統會根據即時車流自動調整路口最適秒數，經統計車流尖峰旅行速率提升約七至十七％。今年下半年起，智慧號誌建置再擴及民族路、自由路及大中路（國道十號下方）等易壅塞路段。

騎士建議路口綠樹成蔭更好

騎士黃先生說，夏天最怕騎車上路頻頻遇到紅燈，尤其重要路口紅燈特別久，常被曬到頭暈，心情也煩躁，除了縮短紅燈時間外，也建議市府慎選行道樹，讓路口綠樹成蔭更好。

7月起推出「號誌時制重整計畫」，減少騎士等紅燈的曝曬時間。（記者黃良傑攝）

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