《屏東》反核三重啟公投 屏縣串連823投不同意

屏東各行各業昨天站出來，反對核三重啟公投，呼籲國人8月23日投下不同意票。（記者羅欣貞攝）

2025/07/04 05:30

社大、環團及民代 邀屏東人加入「反對核三重啟」連署

〔記者羅欣貞／屏東報導〕核三重啟公投將於八月二十三日投票，屏東縣各行各業人士昨站出來高喊「老舊核三重啟公投，屏東人不同意」，表達在地堅決反對核三重啟、更反對以全民公投決定屏東未來的堅定立場，呼籲國人投下不同意票，也邀請屏東人加入「我是屏東人，我反對核三重啟」連署 。

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批核三除役才3天就提重啟公投

屏東各界發起的串連行動，昨在屏東縣議會登場，由屏東大學社發系主任邱毓斌主持。聲明指出，五月十七日台灣最後核電廠核三除役，長年與核三為鄰的恆春鎮、滿州、車城、牡丹鄉以及整個屏縣終可擺脫風險，但除役才三天，國會在野黨便強行提出核三重啟公投；若核三延役，不僅高風險、高成本、缺乏科學與社會共識，更是對屏東民意與生存權的漠視。

設備老舊、耐震不足 重啟過於草率

來自恆春半島的屏南區社區大學前校長江國樑表示，歐盟對核能列入綠電的四項條件，台灣一項都達不到，核廢料更無國際解方，大家不要被擁核話術矇騙。曾任屏縣環保局長的屏北區社大校長林雅文也說，歷年全台三起最嚴重核安「二級事件」，核三就佔兩件，三月更發生火警，在設備老化、耐震不足、核廢無解、戰爭風險升高下，還要草率透過公投重啟核三，「怎能不反對？」。

永勝5號獨立書店創辦人翁禎霞表示，核三位於海邊與地震帶，要用僅三十三個字的公投題目來決定是否要重啟，過程過於草率，為孩子們的未來，應真誠、專業的解決能源問題。

議員質疑為何不包含核一、核二重啟

縣議員洪明江表示，以台灣國土尺度，一旦發生核災，不僅滅縣、更可能滅國。議員李世斌、梁育慈也批，為何公投不包含核一、核二廠重啟？核三若重啟成本驚人，也會將地方置於更大威脅下。

地球公民基金會董事長李根政指出，核三廠在九二一地震前興建，位處活斷層帶，過去四十年能運轉無事，某種程度是靠「眾神保佑」；在三哩島、車諾比與福島核災後，全球無任何核電廠能宣稱百分之百安全，呼籲全民，特別是屏東鄉親，八月二十三日投下「不同意」票。

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