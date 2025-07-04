為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台東》綠委爭600萬 打造「利吉惡地」成亮點

    利吉惡地為全國第五座地質公園，近年來吸引不少遊客。 （記者黃明堂攝）

    利吉惡地為全國第五座地質公園，近年來吸引不少遊客。 （記者黃明堂攝）

    2025/07/04 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕利吉惡地被譽為「利吉月世界」，擁有「台東地質國寶」之稱的利吉混同層，為全國第五座地質公園，近年來吸引不少遊客，但公園設施不足，立委莊瑞雄及陳瑩爭取六百萬元經費進行改善工程，包括增設停車場、多功能槌球場、綠地廣場、人行步道與擋土牆動線串聯，以及景觀植栽綠美化等，這些配套設施完工後，未來也將配合部落導覽遊程，強化服務機能。

    莊瑞雄及陳瑩昨天與觀光署花東縱谷國家風景區管理處、利吉村數十位村民共同現勘改善施工情況，期待施工完成後，能夠讓部落的觀光更完善。利吉鄉親提出設置槌球場供長者運動，經他與陳瑩力促下也獲縱管處同意。

    利吉惡地被列為國家第一級保護區，於二○二○年公告為台東第一座地質公園，莊瑞雄指出，中央與地方都非常重視台東利吉惡地公園。行政院長卓榮泰於去年十月視察時，就承諾會再投入兩千萬元進行步道與無障礙空間修繕，可見中央政府對台東觀光發展的重視。

    莊瑞雄說明，這次的改善工程，是中央與地方一起努力的成果，感謝卑南鄉公所與利吉部落的協助，不僅讓公園建設更完整，也讓整體環境友善、安全無虞，讓利吉惡地公園成為外地人稱讚的觀光亮點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播