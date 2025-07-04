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    《台東》縱谷大地藝術季登場 12作品融入地景

    美國藝術家CHIAOZZA在鹿野高台創作的作品「畫花」。（記者黃明堂攝）

    美國藝術家CHIAOZZA在鹿野高台創作的作品「畫花」。（記者黃明堂攝）

    2025/07/04 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕縱谷大地藝術季已經展開，從台東鹿野、關山、池上，到花蓮富里至玉里，共有六個國家十二組藝術家打造十二件作品，昨天在台東舉辦開展典禮。農村水保署台東分署表示，地景作品已成為縱谷最美的地標，盼吸引民眾走入農村，體驗地方人文與多元產業風情。

    創意下鄉 已成縱谷最美地標

    今年延續藝術與縱谷的連結，策劃了經典再現、童趣生活與永續生態等三大主題。水保署台東分署昨天在台東美術館舉辦開展典禮，部分創作者出席講述創作理念，台東縱谷的三位鄉鎮長出席，立委莊瑞雄也到場力挺藝術。分署長李正鈞表示，大地藝術季已成為縱谷最美的地標，設置地點都在農村，盼吸引民眾走入農村，體驗地方人文與多元產業風情，也展現生活、趣味與國際化的面向。

    安君實以竹打造「時光列車」

    藝術家安君實以竹子為媒材在東里舊火車站打造「時光列車」，他說，創作理念緣自童年搭火車享受便當的愉快經驗，盼以作品迎接旅人走進新舊記憶中的候車時光。立委黃仁的妻子王春梅說，這作品與自己的童年經驗契合，她住過花蓮及台東，最懷念搭火車開著窗戶吹風吃便當。

    美國藝術家CHIAOZZA作品「畫花」

    美國藝術家CHIAOZZA的作品「畫花」以巨型花朵造型與明亮色彩，韓國藝術家Lee Seongung位於關山親水公園作品「Memories」創作媒材結合台東釋迦廢棄枝條與爬藤植物，作品傳遞與自然共生、持續變化的過程。范志明、邵惠琴夫妻檔使用漂流木創作「祈福」雙手捧水流的巨人，表達對縱谷灌溉生命活水。

    台東分署說，今年十二件作品都十分吸睛，是迷人的花東縱谷訪美指標，不管是打卡或靜靜欣賞，都非常適合規劃小旅行，感受花東縱谷農村的獨有美好。

    縱谷大地藝術季昨天開展，主辦單位與創作者合影。（記者黃明堂攝）

    縱谷大地藝術季昨天開展，主辦單位與創作者合影。（記者黃明堂攝）

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