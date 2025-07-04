週日來新營 5000碗芒果冰免費吃

市議員蔡育輝（左起）、市議員參選人尤淨寬、台南市農產品促銷協會理事長盧素香為六日農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動宣傳造勢。（記者楊金城攝）

2025/07/04 05:30

加了綠豆、粉圓、仙草等配料 上午10點在民治議會登場

〔記者楊金城／新營報導〕舉辦超過廿年，最熱鬧的台南芒果行銷活動，六日上午十點將在新營民治議會登場，不但有吃芒果冰大賽，更備妥五○○○碗芒果冰免費品嘗，還能參加抽獎拿禮品，預料將大爆滿。

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台南是全台芒果最大產區，栽種約六八九○公頃，占全國一半，今年受氣候影響，減產三、四成，預估總產量三萬五二九三公噸，目前芒果進入產季，市議員蔡育輝、市議員參選人尤淨寬、台南市農產品促銷協會理事長盧素香昨天為六日舉辦的二○二五年農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動宣傳造勢。

今年雖減產但品質更勝往年

蔡育輝指出，台南芒果主要產區包括楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地，台南國際芒果節未曾在新營區舉辦促銷活動非常可惜，因此新營行銷台南芒果活動堅持舉辦超過廿年，協會協助果農並獲得民眾支持，要把台南最好吃的芒果推廣出去，今年芒果產量減少，但口感、香氣及品質更勝往年，值得喜愛芒果的民眾搶購。

有鑑於往年民眾大排長龍來呷冰，六日在新營民治議會舉辦的芒果行銷活動，準備了五○○○碗芒果冰，比去年足足增加二○○○碗，在炎炎夏日來碗芒果冰，暑氣盡消。

還有議長盃吃芒果冰比賽

蔡育輝說，一大碗芒果冰今年還加了綠豆、粉圓、仙草等豐富配料，免費品嘗券已發送二五○○張，現場排隊就可以呷免驚，已調集芒果貨源備戰；尤淨寬表示，往年官田、大內芒果節被取消，希望明年市府復辦。

盧素香說，議長盃吃芒果冰比賽採男女分組，看最快吃完一碗芒果冰的獲勝，冠軍有三○○○元等值禮品、第二名二○○○元禮品、第三名一○○○元禮品、第四、第五名五○○元禮品，報名就有參賽獎，民眾參加芒果行銷活動也有總值約五萬元獎金、獎品抽獎。

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