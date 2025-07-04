偏鄉教師久任獎金 教團促修法合併年資計算

偏遠教師久任獎金將於年底上路，全教總昨促教育部修法，合併偏遠教師在不同學校的年資計算。（資料照）

2025/07/04 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕「偏遠地區學校教師久任獎金」將於今年底首度發放，全國教師工會總聯合會昨日質疑，久任獎金必須在「同一學校連續服務八年」，忽略教師在不同偏遠學校的整體貢獻，呼籲教育部修法合併年資計算，將教師在所有偏遠地區學校的服務年資，納入久任獎金與介聘資格的計算基準。

全教總理事長侯俊良表示，教師需在同一偏遠學校服務滿六年以上，方可申請介聘至非偏遠地區學校；同一學校連續服務滿八年且表現優良者，方可領取久任獎金；離島地區教師也有類似六年條款，均未合併計算年資。

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依規定，久任獎金制度針對偏遠、特殊偏遠、極度偏遠學校，服務滿八年可一次領七萬、十萬、十五萬元，滿十一年再領十一萬、十五萬、廿二萬元，服務愈久、學校愈偏遠，獎金領愈多，教育部預計投入十一．八億元。

侯俊良指出，教育部應即檢討修法，將教師在所有偏遠地區學校的服務年資，納入久任獎金與介聘資格的計算基準，並建立更彈性的介聘與獎勵機制，且制定更具吸引力與支持性政策，緩解偏遠地區缺教師困境，以確保教育資源公平分配。

教育部國教署人事室主任曾瓊慧回應，為期審慎，已邀教師團體及各地方政府會商相關發放問題，並製作問答集，後續將持續蒐整各方意見，再研議滾動修正。

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