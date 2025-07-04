啟英高中生投訴 老師擅改申請入學志願序

EdYouth接到學生陳情指，桃園啟英高中爆丁姓教師擅改學生申請大學志願序，丁師還涉在班群中公審，造成該名學生心理極大壓力。 （EdYouth提供）

2025/07/04 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑、李容萍／綜合報導〕學生團體EdYouth接獲桃園啟英高中一名學生投訴指出，一名丁姓教師未經該學生及家長允許，涉擅改該生申請入學志願序並送出，造成學生及家長無法再調整，事後還在班級群組公審該生，造成學生巨大心理壓力。EdYouth質疑，丁師已涉觸冒用他人身分登入操作，而使考生權益受損，應負刑事責任之嫌，呼籲甄選委員會應主動移送司法調查。

學生團體籲移送司法調查

EdYouth常務理事洪振翔指出，投訴學生原擬選填台中某私立大學音樂學系為第一志願，但丁師質疑該學生把私立排在前面、公立排最後面，改動該生的志願順序並送出，學生最想去的學校被排在倒數第二。

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校方：經學生同意才發出

啟英高中澄清，該投訴內容經學校調查與事實不符，學生志願選填是經本人同意才發出，非老師閱覽後擅自決定。校方也說，丁師欲聯絡事發學生及家長說明情形，致電多次未果，因此在班級群組留言，希望能聯繫上。

桃市教育局表示，啟英高中說明該校曾發生學生忘填志願序情事，丁師為避免憾事重演，六月五日請學生到校協助確認志願序填報，當日計八位古典組學生到校完成選填志願序作業，確認方式為學生自備電腦且登入預排，再與導師討論，師生共同確認後送出資料，導師有提醒學生資料送出便無法修改、送出前應與家長討論。

甄選會：未提疑義 無法受理申訴

大學甄選會表示，該生於網路登記就讀志願序截止日、統一分發結果公告日及及網路聲明放棄入學資格截止日等時間點皆未提出疑義，無法受理申訴。

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