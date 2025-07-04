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    毛豬每公斤飆105元 農業部協調台糖增供

    國內毛豬交易價格飆出歷史新高，每公斤破105元，中元普度即將到來，業界預測豬價可能持續走俏。（資料照）

    國內毛豬交易價格飆出歷史新高，每公斤破105元，中元普度即將到來，業界預測豬價可能持續走俏。（資料照）

    2025/07/04 05:30

    〔記者楊媛婷、李文德／綜合報導〕豬價一路走高，自六月廿七日起，毛豬每公斤平均交易價都破百元，七月二、三日平均毛豬交易價每公斤破一○五元，規格豬昨更飆出每公斤一○六．八六元歷史新高。農業部畜牧司表示，豬價上揚是受國際玉米價格與仔豬價增加，為穩定毛豬產銷，七月起已請台糖增加調度。雲林肉品市場總經理黃加安指出，年初豬仔育成率不佳、疾病等問題，造成豬隻供應量減少，預估中秋後豬價才會漸回穩。

    預估中秋後豬價才會回穩

    台灣五月底被世界動物衛生組織認定為傳統豬瘟非疫區，成亞洲唯一三大豬病非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟非疫區。除疫後，豬價一路走俏，宣布除疫當週豬價一度飆上每公斤百元，但交易頭數卻都不到二萬頭，農曆七月將到來，業界評估豬價可能一路走揚。

    雲林肉攤業者表示，最近豬肉價格上漲影響購買意願，三層肉等肉品售價每台斤兩百元才能反映成本，但有商販忍痛維持每斤一八○元吸引顧客；丁姓肉商說，雲林肉品市場交易價近日破百元大關，以往都會購入約兩百頭毛豬，現在則減少買入、控制成本。

    農業部畜牧司副司長周志勳表示，夏季連續高溫會影響豬隻增重，疾病也持續影響仔豬育成率，目前毛豬拍賣價格反映生產成本，市場機制導致價格上揚。

    周志勳表示，已請豬農循序出豬，並協調台糖七月份增加調度逾千頭，目前國產及進口豬肉總供應總量高於去年同期，民生所需供應無虞，會持續關注並加強監控毛豬產銷秩序；依豬肉儀表板顯示，累積至今年迄七月二日，進口的豬肉與內臟等已超過八萬噸。

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