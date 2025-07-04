國軍禮遇升等商務艙 計畫9月3日推出／華航、長榮企業工會聯合聲明 反對成本轉嫁企業及勞工

交通部長陳世凱（中）昨表示，已有航空業者著手規劃商務艙空位供軍人升等禮遇，希望九三軍人節推出。 （記者蔡昀容攝）

2025/07/04 05:30

〔記者蔡昀容、鍾麗華／台北報導〕為表愛軍、敬軍理念，繼國籍航空國際線航班軍人優先登機禮遇，總統賴清德指示交通部與航空公司協調，商務艙如有空位，讓軍人升等搭乘。交通部長陳世凱昨表示，已有業者著手規畫，希望九三軍人節時推出。不過華航、長榮航空企業工會發表聯合聲明，這項禮遇牽涉甚廣，不宜輕率推動，反對國家將成本轉嫁企業及勞工。

各部會也積極協調企業優惠國軍

行政院長卓榮泰昨在行政院院會表示，感謝交通部積極協調航空業者禮遇國軍，其餘部會也將積極協調民間企業、管轄的場館與遊樂區等，推出更多優惠；行政院發言人李慧芝轉述，華航董事長高星潢協助協調、幫忙號召幾家航空公司業者。而國籍航空軍人優先登機，根據交通部資訊，已有十一人使用此措施。

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交部：國航只釋出沒賣完空位

目前擁有商務艙的國籍航空包括華航、長榮、星宇航空，都是上市公司，外界憂心禮遇影響營運，也質疑是否動用公帑補貼。陳世凱強調，只會釋出商務艙沒賣完的空位，政府尊重航空公司商業模式，在不影響既有運作下，歡迎業者響應；警消是否同步升等，會滾動檢討。

華航及長榮航空企業工會聯合聲明，高度支持並肯定賴清德提升軍人待遇與福利政策，但「軍人升等商務艙」涉及層面複雜，若貿然推行，恐損及一般旅客、企業股東與航空從業人員權益，呼籲政府以尊重市場機制為前提，提供合理協助與誘因。

航旅達人「傑西大叔」分析，高階艙等的備品與餐點數量，必須提前至少廿四到四十八小時確認；航空公司更要依據各艙等旅客人數，派遣空服員，「不是臨時更動座位就能解決的問題」，更是執行困難之處。他也提到，亞洲的航空公司連對自家高階會員都幾乎不提供免費空位升等，只在「可事先預期」的超賣情況才會啟動，與「空位升等」本質完全不同。

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