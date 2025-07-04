80歲以上巴氏量表免評 重症憂遭排擠／外籍看護可能優先挑容易照顧個案 衛福部：會保障權益

年滿80歲以上長者，本月底起不需經過巴氏量表專業評估，即可聘僱家庭看護移工。（資料照）

2025/07/04 05:30

〔記者林志怡、林惠琴、吳柏軒、李靚慧／台北報導〕去年底就服法四十六條修法，明訂雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿八十歲以上，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。勞動部昨預告相關子法法規修正，包括「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」、「藍領審查標準」、「轉換雇主準則」，預告期十四天，明定重症優先原則，預計今年七月底上路。

外界擔憂相關措施上路後，恐排擠急需照顧的重症或失能家庭，衛福部長照司表示，持續準備後續行政程序與人員訓練；社福團體則擔心外籍看護會流動到亞健康長者，使得臥床或重症者將受排擠。

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衛福部長照司副司長吳希文表示，考量新制上路後，部分民眾可能需要地方政府的申審人員協助申辦，行政程序已在準備中，一定會保障重症民眾申請相關權益。衛福部社家署副署長周道君則說，各界擔憂外籍看護會「避重就輕」，優先挑比較容易照顧的個案，導致照顧需求較高、重度失能者的需求遭到排擠，衛福部以長照司作為主要窗口，持續與勞動部討論因應作為。

醫師：需明確定義重症

台灣腦中風學會理事長陳龍表示，過去曾碰到病人接受巴氏量表評估未達標準，無法聘僱外籍看護工，家屬苦求放行的情景，現在確定八十歲以上免評，減少醫師面臨這類處境的壓力。不過，若是要重症優先、分流，可能需要明確定義什麼是「重症」，例如公告疾病名稱、嚴重程度，以免病人家屬為了快點排到隊又在診間上演跪求畫面。

社團：已有人加錢搶看護

老人福利關懷協會理事長蔡鴻鵬指出，取消巴氏量表可讓外籍看護照顧獨居長輩，陪聊天走路，避免在廚房或廁所發生意外，其兒女不用提早退休返家照顧；但外面早就在加錢搶看護，新制恐對醫院、重症、長照或安養機構造成排擠效應，臥床、重症者需更多配套協助。

照顧植物人的創世基金會擔心，新制上路後，未來更難聘人，畢竟機構的服務對象都是重度臥床者，看護工會選較輕鬆的工作，目前尚無對策，只能遇到情況再說。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧認為，現行可採長照管理工具CMS，透過照顧管理專員整合評估，七到八級重度再提供看護，避免漏接真正的需求者。

盡量維持2個月申請時程

勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國指出，現行流程從申請到引進，平均時程約二至三個月，先前預估新法上路後，可能新增十萬聘僱需求，目前希望透過各種行政流程，維持重症家庭申請的二個月時程，不要因塞件而延長。

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