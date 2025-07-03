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    首頁　>　生活

    台北藝穗節舞台 延伸5大行政區

    2025/07/03 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北藝穗節今年將在八月廿三日到九月七日盛大展開，以「不要去想粉色綿羊」為主題，共計一七八組表演團隊、四十七個展演場域、八百八十六場次演出，寫下最多團隊、場域、場次的紀錄。今年藝穗節舞台延伸到城市角落，涵蓋士林、北投、大同、中山與信義五大行政區，從港式餐廳、涼麵店、書坊等在地場域都化身成為表演舞台，民眾不經意走進一處城市角落，就有機會發掘到不同演出團隊的藝術展演。

    台北表演藝術中心指出，今年主題「不要去想粉色綿羊」由心理學的白熊理論為發想概念，當民眾越壓抑、避免思考某些想法時，反而會讓人頻繁地想起，接下來將透過線上、線下串流，希望由此概念形塑一場巨大的城市效應，讓身處在台北民眾會不由自主地想起「不要去想粉色綿羊」。

    演出團隊「本劇場」首度突破實體限制，攜手Chito趣淘應用程式，將表演帶上雲端，民眾只需要透過手機點擊，無論身在何處都能來場「無牆演出」，也可以結合實體場域，讓內容更多元；其中節目《跳島》則是讓民眾透過耳機、打火機等道具，讓民眾運用自家不同空間，完成居家跳島演出，尋找心中的島嶼。

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