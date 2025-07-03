北市北投機廠 設電動公車共享充電場

「捷運北投機廠共享電動公車場站啟用暨288路線更換電動公車通車」昨天舉行。（記者董冠怡攝）

2025/07/03 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市持續推進二○三○市區公車全面電動化，市長蔣萬安昨天出席捷運北投機廠共享電動公車場站啟用、二八八路線全面更換電動公車通車儀式，他表示，全市目前包含七月汰換上路的二八八路線廿一輛在內，電動公車累計八八六輛，今年目標一千輛，另透過公私協力，在捷運北投機廠設置共享充電場域，開放所有公車業者使用。

288路線全面更換為電動公車

二八八路線行駛兒童新樂園至吳興街區間，橫跨士林、大同、松山及信義區，服務士林地區往返重慶北路、南京東路及市政府周邊，一年約近二百萬人次搭乘，換算下來每天約有五千餘人次；該路線共廿一輛公車同步換成電動公車，記者昨天於二八八停靠的庫倫街口觀察，往來車型多為電動公車，僅零星非電動公車行駛中。

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經營二八八公車路線的大南汽車董事長賀政指出，新車採用創奕能源出廠車輛，高容量三五○度電，裝有車門防夾裝置、先進駕駛輔助系統（ADAS）、多卡通驗票機（含QR-Code，預計明年開放）等標配。

另由交通局、公共運輸處檢討公車業者充電調度需求，台北捷運公司盤整機廠內可利用土地與電力資源、大南汽車負責整體設施建置和管理，於捷運北投機廠內裝設十一個充電柱、廿二個充電席位，利用夜間離峰時段十二點至清晨六點充電。

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