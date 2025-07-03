北市兒童新樂園涼一夏 水樂園7/5起開放

台北市立兒童新樂園「樂FUN水樂園」七月五日起開放戲水。（北捷提供）

2025/07/03 05:30

每天限定5場次限時75分鐘 每人每場次150元

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市立兒童新樂園「樂FUN水樂園」七月五日（週六）起開放戲水、遊玩滑水道，台北捷運公司表示，每天限定五場次、每場次限時七十五分鐘，持兒童新樂園門票進入園區，至活動場地購買單次入場券，每人每場次一五○元，持兒樂一日票可享單場次優惠價一百元。

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一座戲水池、一組充氣式滑水道

園方說明，大型氣墊水樂園位於遊客中心前方草皮區，包含一座直徑逾十六公尺的戲水池、一組近四公尺高的充氣式滑水道，以及二組坡度平緩有趣的滑水道，可攀爬、彈跳、滑梯、打水戰，活動從五日開始，上午十一點至晚間六點半開放，炎炎夏日從水道頂端滑下濺起晶瑩水花，歡樂又消暑，玩累了還有冰品、點心、飲料等市集攤位。

未滿120公分孩童 需有成人陪同

五個場次的時間，分別為十一點至十二點十五分、十二點半至一點四十五分、二點十五分至三點半、三點四十五分至五點、五點十五分至六點半。

不過，受限水池高度，身高未滿一百公分的兒童不開放入場、未滿一二○公分的孩童，需有成人全程陪同，進入水樂園請著泳衣或輕便衣物，嚴禁尖銳物品以免損害遊樂設施。現場備有救生員、淋浴間，水池增設淨水過濾系統，每天檢測水質、加強清潔。

買單次票可獲一份限量禮物

北捷指出，如買「樂Fun水樂園」單次票，可獲一份限量禮物，隨機贈送，品項多元，像是氣泡飲、椰子水、綜合果汁、餅乾、奶油餅乾、沖泡飲、萬用膏等。

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