北市3國小旁天橋 今年將拆除

台北市政府今年評估拆除興雅、銘傳以及三興國小旁天橋，圖為基隆路二段、光復南路口連接三興國小到臨江夜市的人行天橋。（記者何玉華攝）

2025/07/03 05:30

整頓公館 市府繼圓環將再拆銘傳國小旁天橋 另兩處為三興、興雅旁

〔記者何玉華／台北報導〕繼決策拆除公館圓環後，台北市長蔣萬安本週再公布預定今年拆除公館水源市場前天橋，展現整頓公館地區市容決心。市府指出，蔣萬安於本週市政會議中指示，去年拆除和平新生天橋，今年要再拆三興、興雅、銘傳三所國小旁的天橋，並指示要充分跟地方溝通，進行無預警監測使用人次，作為說服反對意見的依據；其中三興、興雅地方意見趨於一致，跨越羅斯福路的銘傳國小前天橋，地方意見仍分歧，水源市場攤商認為天橋可做逃生通道反對拆除，另一側里長則認為，拆掉天橋能展現耗資重修的水源市場門面，有助市容與觀光。

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新工處︰先辦地方說明會蒐集民意

新建工程處表示，三座天橋已有平面交通配套且橋齡超過四十年，將先辦理地方說明會蒐集民意，尚無既定拆除期程。學校方評估學生使用天橋有減少、平面有行穿線代替，尊重地方民意。

銘傳旁天橋拆除 攤商反對校方贊成

銘傳國小旁的天橋橫跨羅斯福路進入水源市場，學校所在里里長李淳琳認為，水源市場是文化資產，天橋影響門面，應該要拆除；但水源市場所在里里長林全義說，攤商反對拆除，認為天橋是市場二樓發生事故的逃生門。

銘傳國小校長卓家意表示，學校樂觀其成，但當地交通繁忙，若真要拆，希望在學校旁增設避車彎，方便家長接送孩子；他每天早上在校門口迎接孩子，觀察走天橋的學生極少，從對面過來多數都走行穿線。

拆三興旁天橋 里長、學校意見一致

三興國小前的天橋位於基隆路二段、光復南路口，體積龐大，串聯信義區與大安區三個里，鄰近有夜市、校園；學校在地里長洪福周表示，拆不拆爭論已久，對地方與學校都不勝其擾。目前已很少學生走天橋，「拆一拆也好」，整個視野跟景觀都比較乾淨。

三興國小校長李莉莉表示，過去對向穿越馬路來的學生多，加上戶外教學遊覽車停在光復南路停等，天橋需求大；現在對向來的學生減少，也習慣走行穿線，學校後方也有了停車空間，天橋使用率較少，尊重地方的意見。

興雅國小天橋 里長︰部分結構需支撐

興雅國小位於基隆路一段，在地里長宋美玲表示，以前反對拆的人多，近年贊成拆的有增加；天橋已超過四十年，部分結構已需要支撐，安全問題要多考量。興雅國小校長蔡宗良因電話無法接通，無法得知意見。

蔣萬安︰無預警監測使用人次

蔣萬安在市政會議中指示，逐步拆天橋是正確的方向，但要考量行人通行安全、結構耐震強度等因素；指示拆除前要召開地方說明會，邀集學校家長、在地里長、周邊商圈自治會等蒐集意見，同時無預警監測一段時間使用人次，以有效說服反對民眾。

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