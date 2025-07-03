克服逆境向學 新北表揚21學子

奮發向上獎得主、中和高中學生塗煜鈞曾在2021年獲總統教育獎。（記者黃子暘攝）

2025/07/03 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年有六位學子獲總統教育獎，十五位學子獲市府奮發向上獎，市長侯友宜昨頒發獎學金表揚廿一位學子；其中，總統教育獎得主、重慶國小學生王諄致力推廣卑南族語；獲得奮發向上獎的中和高中學生塗煜鈞罹患粒腺體病變，如「小太陽」般燦爛，也是地板滾球運動國手。

重慶國小校長許清林表示，王諄由母親獨力照顧，受母親身教影響，懂得知福、惜福、關懷他人，不定期捐款給台東聖母醫院，也到榮民之家探訪長者，身為卑南族的他，熱衷原住民文化與族語推廣，曾獲全國卑南族語朗讀特優。

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王諄的母親說，家中雖無豐富物資，但她重視陪伴，孩子們在生活、學習都做得很好，期勉持續向善。

教育局長張明文指出，塗煜鈞不受罕病限制，樂觀、認真向學，是班上的「小太陽」，他勇於挑戰自我，榮獲去年世界能力青年運動會地板滾球第五名、全國身心障礙國民運動會地板滾球季軍，更加入中和輔導特工隊志工培訓，積極參與改善無障礙校園；他曾參與拍攝罕病基金會宣導紀錄片，被評選為新北優秀身心障礙學生，也是二○二一年總統教育獎得主。

塗煜鈞說，感謝同儕友善、包容，有次他的筆掉地上撿不到，同學發現後立即幫忙，他也感謝師長們照顧，協助處理大小事。

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