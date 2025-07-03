為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    克服逆境向學 新北表揚21學子

    奮發向上獎得主、中和高中學生塗煜鈞曾在2021年獲總統教育獎。（記者黃子暘攝）

    奮發向上獎得主、中和高中學生塗煜鈞曾在2021年獲總統教育獎。（記者黃子暘攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年有六位學子獲總統教育獎，十五位學子獲市府奮發向上獎，市長侯友宜昨頒發獎學金表揚廿一位學子；其中，總統教育獎得主、重慶國小學生王諄致力推廣卑南族語；獲得奮發向上獎的中和高中學生塗煜鈞罹患粒腺體病變，如「小太陽」般燦爛，也是地板滾球運動國手。

    重慶國小校長許清林表示，王諄由母親獨力照顧，受母親身教影響，懂得知福、惜福、關懷他人，不定期捐款給台東聖母醫院，也到榮民之家探訪長者，身為卑南族的他，熱衷原住民文化與族語推廣，曾獲全國卑南族語朗讀特優。

    王諄的母親說，家中雖無豐富物資，但她重視陪伴，孩子們在生活、學習都做得很好，期勉持續向善。

    教育局長張明文指出，塗煜鈞不受罕病限制，樂觀、認真向學，是班上的「小太陽」，他勇於挑戰自我，榮獲去年世界能力青年運動會地板滾球第五名、全國身心障礙國民運動會地板滾球季軍，更加入中和輔導特工隊志工培訓，積極參與改善無障礙校園；他曾參與拍攝罕病基金會宣導紀錄片，被評選為新北優秀身心障礙學生，也是二○二一年總統教育獎得主。

    塗煜鈞說，感謝同儕友善、包容，有次他的筆掉地上撿不到，同學發現後立即幫忙，他也感謝師長們照顧，協助處理大小事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播