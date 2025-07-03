新北環狀線新埔民生地下道疑施工損鄰 將安排鑑定

環狀線新埔民生站前方地下道工程6月27日發生大量滲水，周邊住戶反映家裡牆壁出現裂縫。（讀者提供）

2025/07/03 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕捷運新北環狀線新埔民生站前方地下道工程六月廿七日發生滲水、地面出現大坑，捷運工程局當日已回填、補灌混凝土處理，板橋區一位陳姓住戶投訴，指當天周邊家戶開始出現門框變形、牆壁龜裂。捷運局表示，昨日已前往周邊住戶勘查，後續將請技師鑑定，確認建物結構安全、找出安全工法後再繼續施工。

陳姓住戶指出，民生路三段一二九號前四年前開始施作地下道工程，原稱工期二年，至今已施工四年，去年十月施工就挖到水管，未料六月廿七日出現大洞、周邊住家門框變形、牆壁龜裂，向工程人員反映，對方卻回覆一定要施工，「不然你們去找立委啊」。

請繼續往下閱讀...

針對民眾反映疑似損鄰狀況，捷運局表示，技師、監造單位已於第一時間確認結構安全，接續派員修繕；門不太好關的已更換或持續修繕，市府並安排台北市土木技師公會協助鄰房安全鑑定、全區透地雷達檢查，昨已初勘、說明，後續配合居民時間請技師到府鑑定，待確認建物結構安全無虞、找出安全工法後再繼續施工。

捷運局說，雖原因尚待釐清，鑑定前會要求施工團隊主動修繕，目前已協助處理四戶；地下道工程決標時原訂去年完工，為配合地方需求增設出入口電扶梯及疫情影響，施工過程又遇地下管線障礙及不明結構物，預估完工期程為明年十二月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法