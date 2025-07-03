新北FUN暑假遊商圈 美食封街、鱷魚節踩街

新莊廟街商圈推出「商圈美食×實境解謎」系列活動。（新北經發局提供）

2025/07/03 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉／新北報導〕搶暑假商機，新北各大商圈推出促銷活動，新莊廟街商圈七月五日至六日有「食來運轉美食封街」，石碇商圈七月五日至廿日舉辦「石碇鱷魚節」，新莊副都心商圈推出「消費滿額贈」，平溪商圈舉辦小旅行，邀民眾共度夏日時光。

石碇鱷魚節 辦假日市集

市府經濟發展局長盛筱蓉表示，七月五日、六日下午五點後在新莊廟街新泰路段封街，民眾可品嘗在地美食；八月九日至九月卅日則推出「新莊廟街實境解謎大挑戰」，完成可獲贈神明祝福包。

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新莊副都心 消費300元有禮

盛筱蓉指出，今年「石碇鱷魚節」主題為「鱷魚散步中．淡碇戀愛祭」，七月五日至廿日舉行假日市集；「鱷魚變裝踩街」於十二日登場，即日起線上報名，每人費用一百元；另推出八梯次的淡碇文化小旅行，遊歷淡蘭古道、集順廟、石碇老街等景點，即日起報名，每人費用八八○元。

此外，七月十日至八月九日，民眾到新莊副都心商圈指定店家消費滿三百元，可兌換「副都心護照行李套組」，限量一五○個。

平溪商圈小旅行 免費報名

平溪商圈七月廿六日至八月三日，平日中午十二點至下午五點、假日上午十一點至下午六點，至合作店家消費滿二百元，可獲贈一張「銀髮慢時光咖啡館」飲料兌換券，滿三百元獲贈「手作體驗兌換券」。七月廿六日、廿七日與卅一日舉行「微笑平溪敲鐘祈福趣」小旅行，含平溪老街導覽、美食體驗與手作DIY，即日起免費線上報名。

三芝西瓜饗宴 推小農市集

三芝區公所七月六日將在新庄自行車公園舉辦「夏日西瓜鑑賞及意象揭幕活動」，展示多品種西瓜，結合趣味競賽、摸彩、小農市集及全新西瓜造景，推廣三芝農產與低碳旅遊。

市府觀光旅遊局即日起至明年四月卅日推出「尋寶之旅」，民眾下載「健行筆記APP」，選取「微笑山線尋寶集章任務」，可走進新北山林蒐集線上寶石徽章，取得全程完登證書可兌換限量紀念品。

「石碇鱷魚節」變裝踩街活動將於十二日登場，圖為去年活動情況。（資料照）

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