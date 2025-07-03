為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三重果菜市場擬遷蘆洲 地方連署反對

    蘆洲南北側農業區區段徵收案，牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，仍在中央審議。圖為蘆北現況。（新北市府提供）

    蘆洲南北側農業區區段徵收案，牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，仍在中央審議。圖為蘆北現況。（新北市府提供）

    2025/07/03 05:30

    侯友宜稱某立委發聲後地方才有意見 引不滿 城鄉局︰無黑箱 將辦理再公展

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案，牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，市長侯友宜日前在議會答詢表示，地方說明會無反對聲音，直到「某立委」發聲，大家才有意見，此說法引發民眾不滿，組成「反對果菜市場搬遷自救會」，預計八月廿日召開記者會抗議，訴求市府禁止黑箱作業、召開市民公聽會。城鄉發展局回應，審議無黑箱，將配合內政部決議辦理再公展。

    李倩萍︰現況尖峰時段已塞爆

    市議員李倩萍表示，她反對三重果菜市場以「被包裝」的方式搬遷到蘆洲，蘆洲現況尖峰時段道路塞爆，若加上大貨車、卡車等車輛，交通慘況難以想像，此外，市府主張建設空中廊道跨越河堤，但河堤是居民主要遊憩場所，未來恐形成人車爭道。

    李倩萍質疑，二○一五年內政部早已審議通過三重果菜市場原地重建方案，當時市府還高調宣傳為「翻轉再生」里程碑；蘆洲南北側農業區二○一六年啟動區段徵收作業，沒有果菜市場一案；二○二○年三月市府未經公開展覽，擅自在都市計畫委員會專案小組提出「銀河灣計畫」，引起地方反彈後才補辦說明會，重大變更至今仍未公展，才被內政部要求補辦。

    蘆洲人組自救會 8/20表達訴求

    她提到，去年六月一日，侯友宜宣稱「果菜市場原地重建與遷建蘆洲兩案併陳」，前後矛盾，市府說民眾與民代「都知道、也同意」，實際上二○一九年計畫書載明「大台北農產品集貨場」規劃，而非果菜市場遷建。市府混淆視聽，目前蘆洲民眾擬提出五千人連署書，將於八月廿日集結百人赴市議會召開記者會，表達果菜市場反對搬遷訴求。

    市府︰至少辦過7次說明會

    城鄉局表示，侯友宜二○二○年九月主持「三蘆地區市政茶會」，向民代說明三重果菜市場搬遷原因及必要性、闡述銀河灣規劃構想，現場民代無反對意見，二○二○年、二○二一年間，市府舉辦至少七次說明會溝通。

    城鄉局說明，蘆洲南北側區段徵收案自二○二○年八月報內政部審議後，召開六次專案小組會議，針對果菜市場搬遷涉及交通、土地使用規劃等議題討論，並於第六次會議獲小組委員共識，續提內政部土地徵收小組審議，將配合內政部決議進行再公展，此案應回歸審議專業，而非淪為政治口水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播