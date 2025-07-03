三重果菜市場擬遷蘆洲 地方連署反對

蘆洲南北側農業區區段徵收案，牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，仍在中央審議。圖為蘆北現況。（新北市府提供）

2025/07/03 05:30

侯友宜稱某立委發聲後地方才有意見 引不滿 城鄉局︰無黑箱 將辦理再公展

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市蘆洲南北側農業區區段徵收案，牽涉三重果菜市場搬遷至蘆北的「銀河灣計畫」，市長侯友宜日前在議會答詢表示，地方說明會無反對聲音，直到「某立委」發聲，大家才有意見，此說法引發民眾不滿，組成「反對果菜市場搬遷自救會」，預計八月廿日召開記者會抗議，訴求市府禁止黑箱作業、召開市民公聽會。城鄉發展局回應，審議無黑箱，將配合內政部決議辦理再公展。

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李倩萍︰現況尖峰時段已塞爆

市議員李倩萍表示，她反對三重果菜市場以「被包裝」的方式搬遷到蘆洲，蘆洲現況尖峰時段道路塞爆，若加上大貨車、卡車等車輛，交通慘況難以想像，此外，市府主張建設空中廊道跨越河堤，但河堤是居民主要遊憩場所，未來恐形成人車爭道。

李倩萍質疑，二○一五年內政部早已審議通過三重果菜市場原地重建方案，當時市府還高調宣傳為「翻轉再生」里程碑；蘆洲南北側農業區二○一六年啟動區段徵收作業，沒有果菜市場一案；二○二○年三月市府未經公開展覽，擅自在都市計畫委員會專案小組提出「銀河灣計畫」，引起地方反彈後才補辦說明會，重大變更至今仍未公展，才被內政部要求補辦。

蘆洲人組自救會 8/20表達訴求

她提到，去年六月一日，侯友宜宣稱「果菜市場原地重建與遷建蘆洲兩案併陳」，前後矛盾，市府說民眾與民代「都知道、也同意」，實際上二○一九年計畫書載明「大台北農產品集貨場」規劃，而非果菜市場遷建。市府混淆視聽，目前蘆洲民眾擬提出五千人連署書，將於八月廿日集結百人赴市議會召開記者會，表達果菜市場反對搬遷訴求。

市府︰至少辦過7次說明會

城鄉局表示，侯友宜二○二○年九月主持「三蘆地區市政茶會」，向民代說明三重果菜市場搬遷原因及必要性、闡述銀河灣規劃構想，現場民代無反對意見，二○二○年、二○二一年間，市府舉辦至少七次說明會溝通。

城鄉局說明，蘆洲南北側區段徵收案自二○二○年八月報內政部審議後，召開六次專案小組會議，針對果菜市場搬遷涉及交通、土地使用規劃等議題討論，並於第六次會議獲小組委員共識，續提內政部土地徵收小組審議，將配合內政部決議進行再公展，此案應回歸審議專業，而非淪為政治口水。

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