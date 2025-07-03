（台南）鄰地將蓋樓 市定古蹟風神廟憂受損

風神廟後方私有地（圖右）傳將蓋五樓民宿，引發地方憂慮。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/03 05:30

廟方與文化界反彈 市府︰依文資法、都審嚴格把關

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區舊城區新、舊建築交錯，易面臨衝擊天際線與文化資產保護問題。市定古蹟風神廟是全台灣現存唯一一間主祀風神的廟宇，又處於五條港歷史區域，地方傳出廟宇後方的私有地（臨民權路上）將興建五樓民宿，引發廟方與文化界反彈聲浪，市府則強調依文資法與都審嚴格把關。

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廟宇後方私地 傳要建5樓民宿

據地方傳說，風神廟是「黑龜穴」所在，庇蔭地靈人傑，一旦土地開發，恐有「龜背斷脈」廟基受損危機。廟方指出，早年風神廟建築無地基，且與後方僅一牆之隔，若新建築一旦開挖地基，難保風神廟不會受到威脅，施工過程更潛藏廟體受損風險，「風神廟是古蹟，文化資產保護是誰的責任？萬一發生損壞誰來承擔？」不該視為一般建築開發案，而是應該以文化高度看待舊城區古蹟所面臨的困境與隱憂。

老廟無地基 一牆之隔開挖擔心破壞

南市副市長葉澤山表示，業主相關設計必須送文資處審查，業主也很配合送審，審查小組有給意見，業主修正後仍會再審，然後再送大會審查，都發局亦有都審部分，例如建築高度會不會太高？或建築形式對整個城市風貌、景觀有沒有影響，這都是都審的權責所在，還有工務單位審核施工計畫是否會造成鄰損，市府將會非常嚴謹、妥善的層層把關，做到文化資產的保護。

將考量興建高度、基地距離、施工安全

至於五條港歷史區域水文，南市文化局副局長林韋旭表示，業主在建造審查的時候，必須附上基地鑽探資料，因為目前為止，業主只是申請拆除執照而已，還沒有說要申請建造，但是在申請建照的時候，就必須附鑽探資料，屆時就可顯示跟五條港水文之間關係。此外，建築必須盡量往基地裡面退，跟風神廟保持足夠的安全距離，地基結構的施作、施工安全，亦須衡量思考跟古蹟的關係，如果有疑慮，文資委員其實也有建築師與其他專家可提供協助諮詢。

中西區古蹟風神廟，是全台唯一主祀風神的廟宇。（記者洪瑞琴攝）

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