企業相挺 收購大村NG葡萄製飲品

透過連鎖餐飲集團的收購，大村NG葡萄有新去處。（記者顏宏駿攝）

2025/07/03 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉是巨峰葡萄的重要產區，但近年來受極端氣候影響，「NG葡萄」越來越多，這些著色度不佳、果實大小不一，因變相不好，使得盤商不願收購，衝擊葡萄農收入。為此，彰化縣政府與大村鄉公所媒合企業為葡萄農找出路，在地企業「大苑子」將收購這些葡萄做成生鮮葡萄汁，而「台中屋馬燒肉」也將在店內推出聯名巨峰葡萄飲品。

賣相不好 甜度仍佳

大村鄉長賴志銘表示，近年因受氣候異常影響，農民面對的考驗愈來愈艱鉅，今年有不少葡萄著色不佳、外表不夠漂亮，很難進入生鮮市場販售，因此公所與縣府積極媒合食品業界協助農民從產地到餐桌，以期能創造新通路與新格局。

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目前農民獲得大苑子與屋馬、名億等企業支持，希望將大村葡萄行銷到全台，讓每一粒農民辛苦栽種的葡萄都能被珍惜，未來也盼能持續推動在地農產加工，鼓勵更多企業與農產有更多創意多元合作。

賴姓葡萄農說，NG葡萄只是「賣相差」，風味並不遜色，每公斤的售價只剩四十元，且常常沒有人要，幸好公所聯合企業來支持，收購NG葡萄製成飲品，其實這些葡萄甜度還是高達十七、十八度，風味仍非常好。

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