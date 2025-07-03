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    首頁　>　生活

    《中途之家將重建 展開犬隻安置》彰化「浪浪代養」補貼提高 找到業者接手

    2025/07/03 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣唯一的「流浪狗中途之家」將進行重建，彰化縣動物防疫所為因應此工程，展開安置犬隻作業，並推出遴選民間代養專案，但上路近半年卻無人申請，直到將每隻每日補貼飼養與照護費用從四十元提高至六十元，終於有寵物業者點頭接手。據了解，目前對方願意先代養三十隻流浪犬，暫時讓動防所喘口氣。

    每日補助60元 店家代養30隻

    動防所所長董孟治說，目前員林市阿寶坑中途之家收容約一五○到二○○隻犬貓，其中流浪犬不僅數量多、體型大還具攻擊性的，是最難被認養。為配合中途之家重建，必須另覓安置空間，動防所原先提供每隻每日四十元（每月一二○○元）補貼，作為飼料與基本照護費用，但公告五個多月，還找不到人願意接手。

    他說，縣府人員緊急向動保、環境教育等社團、協會尋求協助，卻頻頻碰壁，不是資源有限，就是表明自身難保，也有認為補貼金額連飼料都不夠，得自己貼錢代養。直到今年五月提高補貼至每日六○元（每月一八○○元），並請相關單位協助推薦，才在南彰化的二林地區，尋獲一名願意提供場地的寵物業者。

    董孟治表示，目前雙方已簽訂代養契約，這三十隻犬隻皆已完成絕育手術。雖然補助金頂多打平成本，對方仍願意協助，動防所將先觀察一段時間，若對方有意願再評估是否擴大代養數量。

    這項代養專案持續至今年底，動防所希望能吸引更多愛狗人士或團體響應，共同在中途之家重建前，為更多流浪動物找到臨時避風港。只要是縣內合格立案的動保、環教團體、公會、協會、財團法人，或是設籍彰化縣民，且代養場地位於彰化縣境內，即可提出申請。

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