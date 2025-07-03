強化應變量能 南投26防災公園啟用

現場進行災民避難收容安置演練。（記者張協昇攝）

2025/07/03 05:30

每鄉鎮市設兩處 具避難、救援及重建等功能

〔記者張協昇／南投報導〕近期日本漫畫家預言七月五日有大災難，加上日本進入可能發生南海海槽大地震週期，引發日本、甚至鄰近國家民眾不安，曾經歷過九二大地震的南投縣政府，為做好防災準備，在全縣設置二十六處防災公園，昨天同步啟用，並於設在名間生態親子公園的防災公園舉行揭牌儀式，同時進行避難收容安置演練，作為各防災公園的示範。

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收容安置演練 過程逼真

鑑於九二大地震發生時，因餘震不斷，民眾不敢待在室內，紛紛躲到住家附近公園、學校操場或體育場等空曠場所露宿，為強化防災韌性及應變，內政部要求各縣市政府設置防災公園，成為具備避難、救援及重建工作等功能場域，以利災害發生時維持社會正常運作。南投縣規劃在每一鄉鎮市各設兩處防災公園，共計二十六處，昨天同步啟用，民眾可上南投縣消防局網站查詢防災公園地址。

搭設帳篷、儲水等設施

縣府昨並於設在名間生態親子公園的防災公園進行避難收容安置演練，演練項目從災民疏散撤離到收容安置等過程，在公私部門及簽訂備忘錄的合作廠商協力下，現場除搭設十多座男寢、女寢、家庭寢及性別友善寢等安置帳篷外，也設置儲水、供電、通訊及醫療等臨時設施，還規劃心靈撫慰站、休閒活動站及寵物收容站，貼近災害發生時的各種真實狀況及需求，演練過程逼真，各鄉鎮市公所防災人員也到場觀摩，將比照做好轄區防災公園的防災準備工作。

縣長許淑華主持揭牌儀式後表示，為了因應地震等天災，除了室內避難場所，也要有大型室外空曠場域供避難、安置，是設置防災公園主要目的，感謝所有參與演訓的相關單位防災人員及慈濟、紅十字會等志工的辛苦，期待未來能不斷提升縣民防災意識，做好防災整備，真正達到災害發生時，能夠不慌不忙，迅速做出最佳應變的目標。

南投縣設在名間生態親子公園的防災公園，2日舉行揭牌儀式，現場搭建安置帳篷。（記者張協昇攝）

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