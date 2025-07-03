演唱會經濟發燒 3家旅宿違規挨罰

2025/07/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄演唱會經濟持續發燒，帶動觀光與住宿熱潮，卻有業者違規超收房價或未依規定保留旅客訂房，觀光局六月份查獲三家，裁罰一至五萬元。

近期新興區有兩棟飯店租出，一棟是位於大同路的大通飯店，房間數七十二間，根據實登月租金五十八萬，目前正裝潢中，已掛上「Retro橙居」招牌，預計今年第三季開幕；另一棟是中正四路上的假期旅店，樓高九層，月租金四十萬，品牌尚未公開。

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飯店業者表示，演唱會經濟帶來人潮，年輕粉絲優先選擇較便宜的旅店或民宿。新興區這兩家舊飯店，每晚房價僅兩千至四千元，距離六合夜市、捷運美麗島站又近，吸引新旅宿業者投入。

今年下半年隨著BLACKPINK、TWICE等天團接力來高雄開唱，吸引大批粉絲提前訂房，但歌迷常抱怨飯店旅宿業者在演唱會期間趁機哄抬房價，或原本已提前預訂較低房價，演唱會日期一公布，業者卻不認帳。

觀光局六月共稽查八十七家次，包括「南喃至嶼」、「小驢舍」、「麗隆商旅」等三家遭罰。

觀光局長高閔琳強調，高雄市去年一般旅館平均房價二一二三元，是六都最低，旅客可依據需求，選擇不同價位的旅宿。

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