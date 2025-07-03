金煌芒果銷新加坡 首櫃千箱啟航

金煌芒果品質好受歡迎。（記者陳文嬋攝）

2025/07/03 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄金煌芒果品質受歡迎，年經濟產值達二．三億元，七月產季到來，昨天啟動外銷今年首航新加坡，首櫃出口千箱共六噸金煌芒果，十天後上架新加坡超市。

金煌芒果由六龜區果農黃金煌育種而成，高雄種植達一千多公頃，年產量四千多公噸，以六龜區二六八公頃最多，每年產季為七至九月，特色為果形碩大、果肉豐厚且細緻，加上金黃色果皮，深受消費者喜愛，國外稱為「Golden Mango」。

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農業局輔導六龜區農會推動金煌芒果外銷，十多年來插旗新加坡、港澳、加拿大等地，今年受氣候異常影響，產量只剩下四成，隨著七月產季到來，吸引國內外買家搶貨。

六龜農會總幹事林芷蕾說，六龜得天獨厚氣候與土壤水文，加上荖濃溪乾淨水源灌溉，生產金煌芒果口感細膩、氣味濃郁，品質佳獲好評，金煌芒果季更是搶購一空，每年產季接單忙碌，今年因產量大減，只出口新加坡，首櫃昨天啟航，總計一千箱共六公噸。

農業局長姚志旺表示，金煌芒果為高雄特色水果之一，也是國內冰店、甜點店開發芒果口味最佳選擇，更是打入國外市場的主力水果之一。

此外，高雄有四十九家養牛場，總計七一三一頭牛，農業局推出「牛流行熱疫苗補助計畫」，針對養牛戶補助牛流行熱疫苗費用，每頭牛全額補助一劑疫苗一三○元，降低牛隻染疫風險。

高雄金煌芒果昨裝櫃首航新加坡。（記者陳文嬋攝）

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