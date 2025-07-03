台積電進駐楠梓 產業起飛前先熬過建設期

台積電楠梓科技園區陸續興建五廠，帶動科技產業鏈起飛，但外來人口增加帶來交通、治安等隱憂。（記者李惠洲攝）

2025/07/03 05:30

記者蔡清華／專題報導

台積電楠梓科技園區一口氣連建五座廠，帶動科技產業起飛，但隨之而來的噪音、污染、交通、房價飆、外來客增加所帶來的治安隱憂等，楠梓居民分享「台積紅利」前，先要熬過建廠黑暗期。

交通、環境面臨衝擊 建設配套已到位

台積電投資二兆元進駐楠梓，台積電P1至P3廠目前興建中，P1廠已於去年十一月進機、P2廠預計今年八月進機；P4、P5廠今年三月通過環評，四月中旬取得開發許可，預計今年八月動工，工期兩年半，建廠工程如火如荼的進行。

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市場調查，去年上半年楠梓新建案均價帶已拉近每坪四十萬元，高市府因應人口遷入，已在楠梓「高大特區」新建藍田國小、預計明年完工，未來還有新台十七線、楠梓匝道引道等道路工程。

市長陳其邁承諾，因應台積電設廠衍生的土地、水電、教育、人才、交通、醫療等需求，各項建設已逐步到位；國土署也表示，五年內進駐橋頭科學園區的科技大廠，可享投資總額十五％的所得抵減，可為高雄新市鎮創造上萬就業機會，帶動周邊效益約二千五百億元。

不過，後勁居民質疑，占地七公頃的高煉廠污水處理場舊址，規劃為楠梓水資源中心，供應台積電再生水，恐會產生異味；市議員陳善慧肯定台積電帶動榮景，但工程期間「風吹砂」，讓在地民眾門窗緊閉，後勁居民經常在群組抗議空氣品質、異味等。

遷入人數增加 規劃增加警力

楠梓人口遷入人數近年迅速增加，人數直逼廿萬大關，僅次於鳳山、三民、左營，伴隨而來的交通、治安等問題不容輕忽，警方坦言，這一、二年間，楠梓地區的刑案的發生率明顯攀升，經評估目前加昌派出所警力將難負荷，已規劃增設援中派出所因應，預計兩年後進駐。

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