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    小琉球愛龜淨灘 搭台灣好行獲折價券

    專屬小琉球限定的環境保育活動「愛龜淨灘接力賽—海灘貨幣淨灘活動」今年已邁入第10年。（記者陳彥廷攝）

    專屬小琉球限定的環境保育活動「愛龜淨灘接力賽—海灘貨幣淨灘活動」今年已邁入第10年。（記者陳彥廷攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球「愛龜淨灘接力賽—海灘貨幣淨灘活動」將於七月十三日及七月十五日兩天舉辦，今年為鼓勵淨灘遊客搭乘大眾運輸，不僅延續搭乘台灣好行九一二七D線可獲得島上特店的百元折價券，還加入九一一七B的機場線，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）歡迎觀光客以愛護環境的淨灘作為旅遊安排的出發點，永保絕美的海洋環境。

    7月13日及15日舉辦 今年增9117B機場線

    鵬管處說，「愛龜淨灘接力賽—海灘貨幣淨灘活動」今年邁入第十年，當初作為淨灘獎勵的「海灘貨幣」已成為島上生活的日常，今年七月十三、十五日的兩場次從以往每場五十枚貨幣降為三十枚，請參加者於下午三時到小琉球遊客中心報到，透過「海龜小學堂—淨灘知多少」課程，認識海龜的生活習性與面臨的海洋威脅，同時學習正確的淨灘方式，隨後前往神秘沙灘（地點當天公布），展開實地淨灘行動。

    鵬管處表示，今年新增八月一日到十五日的「自助淨灘」，每天上下午各一場，供民眾事前報名，希望能夠吸引民眾自主淨灘，彈性安排到小琉球的旅程，每場次完成「限定任務」後即可獲得一枚海灘貨幣。

    此外，今年還新增九一一七B的機場線，凡出示乘車證明者，可於淨灘現場兌換一百元優惠券，在島上海灘貨幣特約的「食宿遊購行」店家皆視同現金，數量有限，送完為止。

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