《打造通學步道》屏東信義國小 砍除19棵小葉欖仁

校方說明，樹根浮起影響人行道平整 。（記者羅欣貞攝）

2025/07/03 05:30

校方：浮根造成人行道連鎖磚隆起 導致居民跌傷甚至骨折

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立信義國小配合通學步道工程，昨起兩天移除校門前兩旁人行道的十九棵小葉欖仁，引發爭議，護樹團體對無法搶救這批樹木感到遺憾；校方表示，因樹的浮根造成人行道連鎖磚多處損壞，導致居民跌倒受傷甚至骨折，且該樹種非台灣原生種、也不是受保護的珍貴樹種，在取得家長與社區共識後，報請縣府同意後進行移除作業。

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獲家長與社區共識 報縣府同意移除

信義國小校長馮麗珍表示，為配合通學步道工程，去年八月二十日市公所辦理社區說明會，邀請居民、家長代表參加，會中有民眾提到小葉欖仁因浮根造成人行道連鎖磚隆起，曾有老人家摔倒，下雨天也有騎士滑倒，也曾有移工推老人家出門，因路面不平穩跌倒骨折，學校還被求償，她和家長會長逐戶拜訪居民後，決定移除，共十九棵。

護樹團體：定期修剪維路平 免砍樹

馮麗珍表示，該校依規定向縣府提出珍貴樹種移植與小葉欖仁移除計畫，縣府同意移除，通學步道工程在十二月底動工，學校週邊的其他台灣原生種樹木，都在今年初移植到校園裡，通學步道工程預計八月底完工。

台灣森林城市協會理事長莊傑任表示，小葉欖仁生長空間若給足夠寬度，讓人行道平整很容易做到，該處人行道有四．五米寬，可將兩米變成植栽帶，人行淨寬還有二．五米寬，遠超過一．五米人行建議寬度，可灌鋼筋水泥加固步道，撐十年以上不會有問題，如果用透水鋪面也只要每兩年修剪一次地表樹根，一樣可長期路平，並非砍樹才能解決問題，多所有同樣問題的高雄市學校經變更設計後都成功保住樹木，看到信義國小開始砍樹，這樣的結果讓他覺得很遺憾。

教育處：車道及人行道間規劃植栽綠帶

縣府教育處表示，信義國小周邊因臨信義路側人行道損壞及未有適當人行空間，因此由屏東市公所辦理「屏縣信義國小校園周邊通學步道環境改善工程」，未來校園退縮空間圍牆將採綠籬，車道及人行道間規劃為植栽綠帶，並預留後續種植特性較適當的原生種喬木，增加校園外的綠覆率。

屏東縣立信義國小前的19棵小葉欖仁昨起砍除。（記者羅欣貞攝）

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