東市豆腐工廠惡臭 縣府限2週改善

衛生局人員就其製作產品現場採證，明顯發現違反多項規定。（記者劉人瑋翻攝）

2025/07/03 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕近期遭台東市新園部落居民抗議發出惡臭的豆腐工廠，昨同時受到環保、衛生局聯合稽查，開出勸導單要求二週內改善，否則開出六萬至二億元罰單。

該廠十多年發生食安問題後換地設廠、同家族換成員負責，衛生局說「衛生環境雖然明顯改善很多，但把稽查人員關在門那麼久，我們進去看還是很髒亂」。

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環保局在六月三十日晚間就已查獲清洗廢水PH九．六九超出標準（PH九），將依水污染防治法裁處，昨天聯合稽查再度執行採取排放水樣，並送檢驗機構進行更進一步的懸浮固體、生化需氧量，化學需氧量等檢驗，如超出法定標準、造成污染可裁處三萬元以上三百萬元以下罰鍰。

衛生局則發現食品工廠內天花板處處蜘蛛網、器皿置地、廁所與工廠太鄰近，連員工也沒有體檢資料，開出勸導單要求二週內改善，否則開出六萬至二億元罰單，其市售產品已早一步抽檢。

十多年前該廠因食品處處有蟑螂出沒，臭酸豆干擺成堆，當時大批豆干還流入學校成營養午餐，更多流入監所，採購並售出的餐廳當年也出面道歉，衛生局下令立即銷毀大批違規貨品並要求立即改善環境。

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