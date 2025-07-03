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    東市阿美族布頌聚會所 動工

    台東市阿美族布頌部落將建聚會所，圖為族人以傳統祭儀祭告祖靈。（記者黃明堂攝）

    台東市阿美族布頌部落將建聚會所，圖為族人以傳統祭儀祭告祖靈。（記者黃明堂攝）

    2025/07/03 05:30

    解決廿多年來與卑南族共用 因文化差異爭議不斷問題

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市區的阿美族布頌部落與卑南族巴布麓部落廿多年來，共用四維寶桑活動中心做為聚會所，文化差異導致爭議不斷，昨天總算獲得解決！卑南族保有原本的傳統聚會所，阿美族則同區另建聚會所，並於昨天動土，明年過年前完工，將可各自擁有傳統聚會所。

    具社區功能聚會空間 明年過年前完工

    位於博愛路與勝利街口的四維寶桑活動中心除了水泥建築，還有戶外草皮，供當地卑南族巴布麓部落及阿美族布頌部落舉辦傳統祭儀之用，多功能活動中心也做為文化健康站。卑南族在角落蓋了一棟傳統的聚會所，供老人家集會及商議祭儀之用，阿美族則無傳統聚會所，只能在戶外進行。

    市長陳銘風表示：「不知道是哪個天才，把這兩個不同的族群弄在同一個聚會所」？文化差異性造成紛擾不斷，甚至，原本都已爭取到經費，也拿到建築執照，要於去年動工新建聚會所了，兩族群又意見不一，導致動工延宕，建照被撤銷，好不容易經由市公所召集多次協商會議凝聚共識，正式舉行動土儀式，將為布頌部落打造一座具文化認同與社區功能的聚會空間。

    活動中心及戶外仍共用 盼促族群融合

    布頌部落長老備傳統祭品，並點燃狼煙，向祖靈秉告將興建聚會所，請求保佑一切平安，隨後由市公所依一般工程開工儀式，舉辦祭祀及鏟沙，過程中，卑南族巴布麓部落族人也出席祝福。

    市公所說，此工程經費一千兩百萬元，九成由花東基金及中央補助，將興建布頌聚會所，並建共用廁所，未來兩個族群各自擁有傳統聚會所，但多功能活動中心及戶外仍共用，希望促成族群融合。

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