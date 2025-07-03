《新竹》北埔公所自營幸福巴士 首月免費

北埔鄉公所自營的幸福巴士，昨天正式上路，為期一個月免費，平日專跑五指山，假日接駁北埔老街。（記者黃美珠攝）

2025/07/03 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉公所自營的幸福巴士，上個月底才剛獲中央核定，昨天由鄉長莊明增出任駕駛，鄉代會主席徐鏡明擔任副駕上路，僅花一週籌辦就搞定，即日起一個月內免費搭乘，平日這輛九人座的幸福巴士受理預約前進五指山，假日則接受預約繞行北埔老街服務大家。

縣府交通旅遊處副處長張淇銘說，新竹客運停駛的五十條客運路線，卅七條在縣內，廿三條由新竹區監理所找到業者續駛，剩下的十四條經各鄉鎮市公所努力轉型幸福巴士後，目前這十四條路線都已完成了銜接轉型。

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莊明增說，北埔是繼尖石鄉之後第二個沒有委外、由公所自營幸福巴士的鄉鎮，「新手上路」期間還請乘客多多包涵和提供意見改善。昨天起一個月試營運期免費，除可上網透過Google表單預約搭車，也可透過03-5804422的預約專線辦理。

徐鏡明說，北埔鄉九個村只有三個村在街上，其他六個村的長輩要出門真的不方便，莊明增的構想就是讓幸福巴士多為偏村服務。考慮鄉內通學班車每天最早六點半才有，對到外地求學的子弟來說太晚了，所以他希望公所能擴充幸福巴士的服務量能，提早在六點十分以前開車服務通學，希望監理單位能開放路權嘉惠北埔子弟。

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