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    《新竹》竹市動物園辦營隊 暑假兒童免費

    暑假來了！新竹市立動物園暑假期間到8月31日，全國12歲以下學童免票入園。（記者洪美秀攝）

    暑假來了！新竹市立動物園暑假期間到8月31日，全國12歲以下學童免票入園。（記者洪美秀攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕暑假來了，何處可放電？新竹市立動物園推超夯營隊，即日起到八月卅一日全國十二歲以下學童免費入園。更有「動物星球FUN暑假」動物保育闖關、「小小獸醫體驗營」，及繪本說故事等活動；邀大小朋友來動物園探險闖關。

    動物園表示，「小小獸醫體驗營」招收對象為國小三至六年級學生，活動規劃五堂主題課程，有動物診斷與包紮、縫合手術、動物醫療和吹箭麻醉等課程，邀孩子化身小小獸醫，透過情境模擬與實務操作，學習動物醫療基礎知識，而「河馬黃金造紙術」課程，以園區明星動物河馬樂樂的「黃金便便」為發想主軸，帶領國小各年級學童探索紙張的製程與資源循環的環保理念，從糞便處理、混漿、壓紙到曬乾等，孩子們親身體驗「糞便再生紙」的製作流程。

    市立動物園補充，大家最喜愛的動物明星河馬樂樂，在野外可是易危的保育物種，動物園透過河馬樂樂繪本《樂樂，你在找什麼？》說故事活動，鼓勵喜愛動物與故事的親子到動物園來了解河馬的科普知識，且園區有繪本專屬優惠方案，即日起認購兩張「動物認養卡」就可獲得《樂樂，你在找什麼？》繪本一本。動物園暑期營業時間自早上九點至傍晚五點，下午四點廿分為最後入園時間，詳情請洽動物園官方粉專。

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