《苗栗》彩繪三義舊風情 長者辦油畫展

2025/07/03 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義樂齡中心幸福學院油畫班，十一年前開班，創作主題皆與三義鄉相關，迄今累積數百張描繪三義各村景色、在地生物以及風土民情，也讓樂齡學員成為「在地素人油畫家」，今年參與學員精挑細選三義老照片，透過畫筆及顏料，讓世界看見昔日的三義。

三義樂齡中心為讓鄉內長者學習油畫，開辦樂齡油畫班，由美術老師曾淑敏以及陳浩宇指導授課，加入樂齡油畫班的鄉親不需具備繪畫基礎，只要有興趣，對人、對土地有愛有熱情，就可畫出在地之美。每期學成員更透過舉辦「話畫三義油畫展」，讓參觀者看見三義鄉的美。

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今年增設油畫初階班，初階班以滿樹艷紅的櫻花為描繪對象，用心經營表現出三義冬末春初的美麗景色，今年參加初階班有十一人，進階班十五人，年齡層從五十五歲到八十六歲。

曾淑敏說，今年油畫班更精挑細選三義老照片，用油畫顏料翻畫成大畫面的油畫作品，學員們三月開始聚集畫圖，過程中考究鑽研，盼透過畫筆以及對土地的情感，將塵封在歲月裡的舊時三義，加上色彩及亮度，讓世界看見過去的三義。今年的油畫展至八月卅一日在三義鄉立圖書館一樓展出。

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