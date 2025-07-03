《苗栗》卓蘭高中服務32年 傅瀞瑤接任校長

卓蘭高中秘書傅瀞瑤（左一）、教務主任毛彬權（左二）將升任校長。左三是現任校長張智惟。（張智惟提供）

2025/07/03 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕三年三位學校主管成為校長！苗栗縣國立卓蘭高中前實習主任余忠潔三年前獲遴選擔任高雄市立仁武高中校長後，今年再傳來喜訊！教務主任毛彬權經海選後將於八月一日出任南投縣立旭光高中校長，現任秘書傅瀞瑤將接任卓蘭高中校長，現任校長張智惟則接任彰化縣秀水高工校長，其中傅瀞瑤自大學畢業後至卓蘭高中服務三十二年，如願升任校長。

張智惟說，擔任卓蘭高中校長六年來，見到三位優秀主管出任校長讓他感到欣喜，可說卓蘭高中成為「孕育未來校長的搖籃」；他稱讚將接任卓蘭高中校長的傅瀞瑤做事穩重，不浮躁、不爭功，給人信任與穩定感覺；而毛彬權在旭光高中以海選廣邀全國人才的方式出線，相當難得。

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傅瀞瑤為屏東縣人，畢業於國立台師大資訊教育系，與三年前先當校長的余忠潔是大學同學。她大學畢業後至卓蘭高中已服務三十二年，擔任過教師、主任，目前為學校秘書，經國教署校長遴選將繼續在卓蘭高中服務。

傅瀞瑤希望替「非山非市」、且擁有國中部的卓蘭高中透過數位學習、國際教育注入新活水；其中數位學習將發揚卓蘭在地詹冰文學館、軍民廟、饒平腔等客家文化，再擴展到國際教育，並以沈浸式教學發展生活化的雙語教育。

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