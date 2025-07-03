《苗栗》一起衝後龍 好望角音樂節7/12登場

後龍好望角音樂節7/12登場，歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱。（記者蔡政珉攝）

2025/07/03 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮好望角為地方重要風景區，為持續推動觀光，後龍鎮公所去年首度舉辦後龍好望角音樂節，廣受歡迎；鎮公所昨宣布今年好望角音樂節將在十二日登場，邀請金曲歌后魏如萱與五組人氣樂團獻唱，卡司堅強，鎮長謝清輝邀請鄉親一起衝後龍、嗨翻好望角。

金曲歌后魏如萱、5組人氣樂團獻唱

後龍鎮公所去年首度舉辦好望角音樂節，吸引大批民眾共襄盛舉，車輛停滿好望角及周邊停車場，包括好望角聯外道路也停滿車，更有不少年輕人騎機車前往，人潮及車潮塞爆好望角；後龍鎮公所今年以「一起衝後龍」為主題，邀請情侶、朋友、同學一起衝後龍好望角、聽音樂。

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後龍鎮公所表示，今年好望角音樂節邀請重量級卡司演出，包括人氣樂團麋先生、怕胖團、芒果醬、甜約翰、溫室雜草等，甫獲得第二次金曲獎華語最佳女演唱人的歌后魏如萱將壓軸演出，民眾可從看夕陽聽到賞星空。

由於已步入炎夏，後龍鎮長謝清輝也提醒民眾準備毛巾、帽子、扇子、防曬乳、礦泉水，也可以先到後龍鎮上購買後龍花生糖等在地名產補充體力，在音樂節當天下午四點一路嗨到晚間九點。

開接駁車 聽歌從看夕陽到賞星空

謝清輝指出，去年舉辦時沒料到吸引約三萬人潮湧入好望角，今年更積極籌備，希望透過好望角音樂節，帶動後龍鎮的知名度與觀光。

由於去年停車位被停滿，後龍鎮公所今年安排接駁車，往返苗栗高鐵站、台鐵後龍站、龍港站等，苗卅三線、台六線（龍港車站前尖豐公路）沿線停車接駁；主會場開放機車、遊覽車並安排計程車停靠站。

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