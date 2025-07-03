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    礁溪治水 2排水護岸工程將動工

    礁溪白鵝村預計8月底將進行柴圍排水護岸災害復建工程，目前已上網招標。（記者王峻祺攝）

    礁溪白鵝村預計8月底將進行柴圍排水護岸災害復建工程，目前已上網招標。（記者王峻祺攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉白鵝及玉光村部分地區出現無法排水、淹水問題，縣議員林聰池爭取改善，縣府評估後，今年投入約二千五百萬元分別施作二地排水護岸災害復建工程，預計八月底前接續動工，希望加強當地排水效能，避免遇雨成災。

    礁溪鄉白鵝村將在八月底進行柴圍排水護岸災害復建工程，現已上網招標，主要改善護岸老舊、塌陷及破損，總施工長度超過一百八十公尺，包括上下游段均會施作。

    縣府水利資源處長李岳儒說，柴圍排水護岸工程經費約九百九十萬元，完工後可有效強化排水系統，減少洪災風險，另玉光村民生排水護岸工程，也在議員林聰池爭取下將於七月十六日動工，藉此改善排水通暢度。

    林聰池說，玉光村民生排水護岸工程，因護岸設施年久失修、沉陷與破損，去年防汛期間無法順利排水，造成大淹水，維修改善需求迫切，縣府已編列經費施作，期盼工程盡快完成。

    玉光村民生排水護岸工程總經費近一千五百萬元，辦理長約三百五十公尺的砌石護岸渠道，也將施作三座箱涵、擋土牆、砌石坡面復舊。縣府表示，施工期間涉及道路交管，會與居民溝通，降低交通衝擊。

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