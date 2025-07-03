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    養殖區邊界微調 宜蘭礁溪大塭區示範

    宜蘭養殖區地主盼能將閒置魚塭或農地劃出養殖區，活化土地利用。（記者王峻祺攝）

    宜蘭養殖區地主盼能將閒置魚塭或農地劃出養殖區，活化土地利用。（記者王峻祺攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣七大漁業養殖區總面積逾一千四百公頃，一九九七年劃設後多年未調整，部分地主盼將閒置魚塭或農地劃出養殖區，活化土地利用。縣府今年以養殖區邊界優先微調，將礁溪大塭區列為示範點，盼在年底定案報請漁業署核定。

    地主盼將閒置魚塭或農地劃出

    宜蘭縣有下埔、竹安、常興、大塭、朝陽、壯圍及新水等七處，被列入養殖區範圍，距離前一次劃設已有廿八年，由於各區使用情形、地形地貌、水路均有改變，地方爭取重新檢討及調整範圍，以符合實際需求。

    土地被劃入礁溪大塭區的陳姓地主說，她有三分之一農地被劃入養殖區，導致無法有效運用，希望縣府趁這次機會，將她的土地劃出範圍，讓整塊農地更加的完整，才能提高土地價值活化利用。

    宜蘭縣政府農業處長李新泰說，經養殖區漁民反映後，去年啟動規劃案，並召開說明會徵詢意見彙整，決定先以養殖區邊界範圍微調，大塭區列為第一階段，目標是年底定案送交漁業署核定，其他區域在下一個階段調整。

    土地若劃出養殖區，仍可從事養殖，但無法享有養殖區權益，廢棄魚塭可依法申請填土，或恢復農耕改種作物。

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