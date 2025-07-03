宜蘭童玩節5日開幕 史努比鴨亮相

童玩節昨搶先開箱，邀請小朋友試玩。（記者江志雄攝）

2025/07/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五宜蘭國際童玩藝術節訂於五日開幕，昨天搶先開箱，邀請小朋友試玩。今年全新的大型充氣裝置藝術、十八公尺高的「史努比鴨」（Snoopy Duck）在冬山河親水公園亮相，可望成為今夏園區繽紛夢幻的打卡景點。

邁入30年 昨開箱邀小朋友試玩

童玩節一九九六年開辦，是宜蘭夏季旗艦活動，今年邁入第三十年。宜蘭縣政府文化局安排的試玩記者會，邀宜蘭黎明國小醒獅戰鼓隊與童玩節表演團隊非洲金貝戰鼓團交流演出，接著由代理縣長林茂盛、議長張勝德、立委陳俊宇等人持水槍啟動戲水設施，共同為活動開箱。

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全新藝術裝置「史努比鴨」，全長二十三公尺、寬十九公尺、高十八公尺，由國際藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼結合黃色小鴨與史努比元素創作，內部有LED燈光，白天吸睛，夜晚閃耀，成了活動會場醒目地標。

購票或申辦童玩護照 遊客可抽獎

水域遊戲方面，「時光城堡」約五層樓高，有各式滑道與電視牆互動玩法；「鯨奇冒險」設置鯨魚外形推板式造浪機；「精靈跳跳島」屬於水上彈跳；「小小海灣」專為親子設計的戲水區，另有「穿越雨林」水域設施、「童心起飛」雙人高空滑降，讓遊客感受翱翔天際極速快感。外國團隊預計二十二國二十七團參與演出。林茂盛說，童玩節走過三十年，是許多人夏日記憶中美好的一部分，歡迎全國大小朋友一起來玩，活動期間推出「遊童玩好康抽汽車」，購票或申辦童玩護照的遊客可參加抽獎，獎品有市價六十九．五萬元的Suzuki汽車、五星級飯店住宿券、餐券、除濕機、電視機，總價值超過一百三十萬元。

童玩節五日在冬山河親水公園開幕，持續到八月十七日，為期四十四天，活動詳情請上官網查詢，網址：https://www.yicfff.tw/。

童玩節18公尺高的「史努比鴨」實體充氣藝術裝置首度亮相。（記者江志雄攝）

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