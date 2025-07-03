探索北橫至10月 桃園17條特色遊程玩透透

「巴陵古道漫步」循古道木棧道與吊橋徐行，參訪古道生態園區。（風管處提供）

2025/07/03 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市「二○二五探索北橫」夏季活動熱烈展開，「巴陵古道漫步」等十七條特色遊程，聚焦「浪漫、放鬆、健康」三大主題，全部遊程串聯大溪區至復興區的山林風光與部落文化，活動持續至十月，邀民眾一起參與。

市政觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，今年各主題行程透過實地踩線，對接旅行社與企業團體的旅遊需求，希望幫助山上店家、農場、導覽與餐飲業者，提升北橫的觀光能見度與跨業合作機會。

請繼續往下閱讀...

市府風景區管理處服務推廣課長洪茂崇表示，「放鬆」主題的「巴陵古道漫步」，在專業導覽員帶領下，循古道木棧道與吊橋徐行，參訪生態園區的蝴蝶館、甲蟲館、地質館與原始山林景致，解說員還會示範辨識蝴蝶品種、導覽北橫地層珍稀礦石標本，中午在林間平台享用山產入菜的泰雅風味餐，介紹部落飲食文化，營造放鬆加知性的深度旅遊體驗。

「健康」主題的「拉拉山巨木原鄉」帶領遊客走入國家森林遊樂區，漫步巨木群中，感受森林療癒能量；「浪漫」主題則有「阿姆坪風情」，搭船造訪薑母島，飽覽石門水庫湖光山色，重溫偶像劇場景，也可參加「小烏來盛夏體驗」，享受森林浴與戲水的清涼夏日時光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法