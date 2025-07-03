都發基金擬買地 桃園燃藜第、紅樓獲保留

「燃藜第」、「紅樓」的古蹟保存有其急迫性，市府擬以3.5億元購入。（記者謝武雄攝）

2025/07/03 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中壢區「燃藜第」、「紅樓」建於一九一○年，因保留完整的殖民式洋樓建築，於去年二月公告為市定古蹟，但土地持分人多，對於建築保留或拆除有爭議，加上古蹟容積移轉條件嚴格，市府決定以都市發展基金價購古蹟土地，初估八五○坪要價三．五億元，取得後會將住宅區土地變更為「古蹟保存區」，屆時將是桃市使用都發基金價購古蹟土地首例。

古蹟容移按公告現值 地主興趣缺缺

市府都市發展局都市開發科長高宜民表示，古蹟雖然可以辦理容積移轉，但依內政部規定，古蹟容移與一般公共設施保留地相同，都是按公告現值容移，對地主毫無吸引力，且容移必須由土地所有權人提出，還必須有完整的古蹟維護保存計畫，很多地主恨不得古蹟拆除，當然不會提出古蹟容移，市府購入燃藜第、紅樓後，會以土地所有人身分申辦容移，屆時再將容積轉回都發基金。

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桃園市都市計畫委員會於去年十二月開會，決議待文化局取得燃藜第、紅樓土地後，再透過都市計畫通盤檢討程序，將住宅區土地變更為古蹟保存區，目前文化局辦理協議價購作業。

文化局專門委員董俊仁說，市府去年二月五日公告燃藜第、紅樓為市定古蹟，其中，燃藜第為客家三合院建築，正堂、左右橫屋、前埕及化胎保留客家宗祠特徵；紅樓為二層樓紅磚建築，建築形式為仿西方近現代主義樣式，室內樓梯地坪磨石子、門窗、天花板及燈具中心飾帶做工精美，具建築藝術價值，見證劉氏一脈來台墾拓與中壢市街發展歷史。

文化局長邱正生認為，燃藜第、紅樓的古蹟保存有其急迫性，此外，一般的古蹟大都在非都土地，無法進行容移，燃藜第、紅樓是極少數在市區的土地，未來容積回饋都發基金，不失為保存古蹟好方法；但燃藜第為劉家祖祠，未來劉家是否繼續保留祖祠，還要看劉家子孫的意願，市府持開放態度。

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