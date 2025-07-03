二階免補件 罷魯桃園宣講先讚鄉親不簡單

桃園市議員彭俊豪昨晚與罷免立委魯明哲團隊，在中壢區興華里社區關懷據點舉辦同意罷免說明會。（記者黃政嘉攝）

2025/07/03 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市議員彭俊豪與罷免國民黨立委魯明哲的公民團隊，昨晚在中壢區興華里社區關懷據點舉辦同意罷免說明會，向鄉親表達二階罷魯連署一次就過關，不用補件，「非常不簡單」，代表不分藍綠的人民都看到了危機感，要給藍委上一課，關鍵時刻，請大家每人多拉同意罷免票，讓民主更有力，國家更進步，再次創造光榮歷史。

彭俊豪表示，現在藍白立委把持立法院，完全是多數暴力，去年開始不是認真討論政策怎樣比較好，而是關心怎樣擴張權力、反質詢，甚至癱瘓憲法法庭，這不是人民想看到的，藍白立委在國會刪凍預算，刪凍多少完全搞不清楚，根本是修爽的、滿足自己情緒，民意代表不該這樣，這就是為何這麼多罷團、公民願意站出來的原因。

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罷魯案領銜人羅怡雯表示，自己是工程師、媽媽，每天忙得像陀螺，以母親角色來看，小朋友在班級都懂守秩序，但這屆藍委在國會根本沒有討論，只有打架、吵架，囂張跋扈地鞏固權力，立委是靠人民上位，若不符期待，人民一樣能用罷免權的選票下架，這才是民主機制。

羅說，她要告訴鄉親，提罷免不用害羞，民代是民意代理人，立委比較專業，所以代替人民發言，但不代表就比人民大，立委能好好討論政策才稱上是民主。三階投票最後一哩路，相揪鄉親鬥陣走。

此外，市議員鄭淑方與罷免第二選區立委涂權吉的公民團體，原訂昨晚七點在楊明市民活動中心辦宣講會，突然得知涂要在外面舉辦說明會，鄭考量兩方支持者產生衝突，因此決定取消。

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