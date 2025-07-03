徵「哭喪人員」 哭2.5小時酬勞2千

2025/07/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕臉書社群「大台中臨時打工資訊網」近日出現一則超奇特打工徵人啟事，原PO貼出一則招募「哭喪人員」貼文，內容寫道：「需要您珍貴的眼淚，就是哭就對了！」至於工作地點在台中市立殯儀館，哭二．五小時工資兩千元現領，只要你能哭得出來，就能領到酬勞，意外引發熱議。

取代早期「五子哭墓」、「孝女白琴」

這則貼文瞬間吸引大批留言，有網友打趣：「怕哭著哭著突然笑出來」、「我平常光看發薪日就能哭了」、「可以偷偷抹辣椒水嗎？」、「帶洋蔥進場算作弊嗎？」、「我演技不錯，眼淚可以自主控制」，更有網友自薦：「一聽到孩子成績就能哭，情緒保證自然！」意外變成爆紅趣聞。

請繼續往下閱讀...

台中市有資深禮儀業者透露，這份工作蘊含傳統喪葬文化的影子，在台灣早期喪禮中，「孝女白琴」是由女性專業哭喪者披麻戴孝，在靈堂前號哭吟唱，展現喪家子孫孝道與哀思，甚至成為一種「喪禮職人」，至於「五子哭墓」則是更具歷史感的儀式。

顧名思義，扮演亡者的五名兒子，在墓地前大聲哭泣，有時會跪地捶胸、翻滾於地，場面悲愴震撼，這種儀式不只是情感表達，更象徵子孫對長輩的極致哀悼，但隨著家庭結構改變與殯葬流程簡化，被「哭喪人員」取代的「五子哭墓」與「孝女白琴」已鮮少聽聞，只能留存在一代人的記憶裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法