《台中》台七十四線十九甲北出匝道 明年2月完工

台七十四線十九甲北出匝道目前施工進度達74%，預計明年2月完工。 （記者陳建志攝）

2025/07/03 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕為方便台中大里、仁化工業區，以及十九甲和大里溪南地區民眾聯外，地方前後歷經十年爭取增設台七十四線大里十九甲北出匝道，工程於二○二三年十二月動工，目前施工進度達七十四％，預計二○二六年二月完工，通車後將能縮短大里工業區和十九甲居民的通車時間。

爭取十九甲匝道的立委何欣純表示，屯區大里十九甲、溪南和南太平地區人口眾多，目前北向只有內新橋北端有一處下匝道，鄰近大里及仁化工業區每天進出的大型車輛很多，但只能下匝道後迴轉通行，不但時間增加，也增加很多行車危險。

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縮短到大里工業區時間

何欣純表示，為方便大里、仁化工業區車輛和人員進出，並讓大里溪南和十九甲的居民通行更便利，擔任立委後，前後歷經約十年向交通部爭取設置台七十四線十九甲北出匝道。

總長550公尺 施工進度74％

公路局員林工務段長秦滄漪表示，十九甲北出匝道總工程經費七．二億全由中央負擔，工程起點約在台七十四線卅二K附近，終點則銜接大里甲堤南路與立善橋路口，匝道總長五五○公尺、寬度十公尺，為進行分流，匝道靠近路口將配置雙車道，分流前往大里工業區與十九甲的車輛。

秦滄漪表示，目前施工進度約七十四％，整起工程預計明年二月完工，接下來並進行驗收和改善。

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